L’Eredità 31 marzo 2024, Riccardo non indovina la parola alla ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 31 marzo 2024 – è arrivato al gioco finale de L’Eredità Riccardo, agente di commercio ed ex assistente di voto.

Il campione s’è ritrovato alla Ghigliottina a concorrere per la cifra di 160.000 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Lasciare

Amico

Speciale

Diretto

Unico.

Dopo il canonico tempo di riflessione ha scritto sul proprio cartoncino la parola Treno.

Ma non era Treno la parola scelta dagli autori ma Numero.

Queste le spiegazioni circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono le parole del padrone di casa Marco Liorni).

Lasciare il Numero, quando si vuole poi farsi contattare da qualcuno.

Numero Amico “quando qualcuno ha bisogno d’aiuto, c’è un numero amico”.

Numero Speciale – come nel caso delle riviste, in caso di monografie.

Numero Diretto “di Riccardo senza passare dal centralino”.

Numero Unico, che esce per una grande occasione.