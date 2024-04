L’Eredità 4 aprile 2024, Dario alla ghigliottina non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 4 aprile 2024 – è arrivato al gioco finale de L’Eredità Dario, alla sua prima ghigliottina.

Il neo-campione s’è ritrovato alla ghigliottina a concorrere per la cifra di 12.500 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Saluti

Modi

Maestra

West

Rosso.

Al termine dei classici 60 secondi di riflessione il campione ha scritto sul proprio cartoncino la parola Passare – ispirato specialmente dall’ultima parola indizio.

Ma non era Passare la parola scelta dagli autori ma Signora.

Queste le spiegazioni circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono le parole del padrone di casa Marco Liorni).

“Saluti alla Signora” – è un modo di dire quando si saluta qualcuno vicino e si vogliono inoltrare i propri saluti alla donna di casa.

“Modi da Signora” – sono modi raffinati, particolarmente educati (da Signora, per l’appunto).

“Signora Maestra” – era il modo con cui per qualche tempo si sarebbe chiamata l’insegnante della scuola elementare.

“La Signora del West è stato un telefilm di grand successo”

“La Signora in Rosso” è il titolo di un famoso film (una commedia romantica del 1984).