Don Matteo 14, sarà l’ultima stagione per Nino Frassica? Scopriamo le sorti del maresciallo Cecchini

La nuova stagione, alias la quattordicesima stagione, di Don Matteo 14 avrà di qui a poco il suo via, promettendo numerosi cambiamenti nel cast e nuove trame avvincenti. Con Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo, la serie si prepara a un nuovo inizio (la prima puntata andrà in onda giovedì 4 aprile su Rai 1). Andiamo ad indagare sulle sorti di uno dei protagonisti indiscussi della serie, il maresciallo Cecchini interpretato da Nini Frassica.

Cambiamenti nel Cast di Don Matteo 14

Ci sarà un’addio per il Capitano e il PM, ma ci saranno anche nuovi volti pronti a prendere il loro posto. Diego Martini e Vittoria Guida entreranno nel cast, interpretando rispettivamente il Capitano dei Carabinieri e il PM.Il Futuro di Nino FrassicaMentre la serie si prepara a questi cambiamenti, c’è incertezza riguardo al futuro di Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini. Nonostante i cambiamenti nel cast, Frassica non ha confermato se questa sarà la sua ultima stagione.

Gli spoiler della serie rivelati da Nino Frassica

L’attore ha rivelato alcuni dettagli sulle vicende del Maresciallo Cecchini nella nuova stagione. Cecchini si prepara a convolare a nozze dopo anni di vedovanza, promettendo nuovi colpi di scena e riappacificazioni con la sua neo moglie.

Insomma in questa questa stagione, Cecchini ne vedrà delle belle. Addirittura si troverà anche nel ruolo di padre in seconda, mentre la Capitana Oliveri e il PM Nardi affronteranno anch’essi nuovi sviluppi nella loro vita sentimentale. Inoltre, Cecchini dovrà stringere un rapporto con Don Massimo, con il quale avrà inizialmente delle resistenze.

Quali sono le sorti di Cecchini?

Nonostante gli sviluppi emozionanti, rimane da vedere se questa sarà davvero l’ultima stagione di Nino Frassica in Don Matteo, poiché l’attore non ha fornito dettagli sul suo futuro nella serie. Resta tutto ancora in forse ma di certo per i fan sarebbe difficile dire addio ad un altro pilastro della fiction