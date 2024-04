L’Eredità 5 aprile 2024, Riccardo alla ghigliottina non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 5 aprile 2024 – è arrivato al gioco finale de L’Eredità Riccardo, rappresentante di vini.

Il campione s’è ritrovato alla ghigliottina a concorrere per la cifra di 25.000 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Parlato

Vero

Olio

Gruppo

Suo Padre.

Dopo un breve tempo di riflessione (come fattogli notare da Liorni) il campione ha scritto sul proprio cartoncino posto sul lingotto la parola Tutto – ispirato specialmente dall’ultima parola indizio.

Ma non era Tutto la parola scelta dagli autori ma Ritratto.

Queste le spiegazioni circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono le parole del padrone di casa Marco Liorni).

Ritratto Parlato è un identikit che si fa di una persona, in un poliziesco.

Ritratto dal Vero, è quello che si fa “quando c’è un modello”.

“Ritratto ad Olio” – è quello che si fa con un particolare tipo di colori (ad olio, per l’appunto).

“Ritratto di Gruppo” – come nel caso di una foto di gruppo.

Ritratto di Suo Padre (quando qualcuno è – in questo caso sì ci sta – tutto suo padre).