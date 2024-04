Chi è Eva Gini, giornalista di SportMediaset? Chi è il suo fidanzato?

Scopriamo la biografia e la vita privata di Eva Gini: nuovo volto del giornalismo sportivo su SportMediaset (ma con diverse altre esperienze alle spalle).

Nata nel 1993 a Magenta, una città pittoresca vicino a Milano, Eva Gini ha tracciato la sua strada nel mondo del giornalismo dopo aver ricevuto il diploma dal prestigioso Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta. Proseguendo con gli studi, si è laureata in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ottenendo nel 2017 il riconoscimento di giornalista pubblicista.

Le prime tappe della sua carriera televisiva includono ruoli come modella per QVC e Telelombardia. Tuttavia, è stato il suo passaggio a Sportitalia a segnare l’inizio di una carriera in ascesa, dedicandosi con passione all’analisi dettagliata del campionato e delle competizioni europee. Da qui, il suo percorso ha preso slancio, collaborando con i canali Mediaset e la pay tv, accumulando esperienze rilevanti con il canale tematico dell’Inter (sua squadra del cuore, come testimoniato da diversi post sul profilo Instagram), con The Games Machine e con Sky Italia.

Nel novembre 2023, lo step seguente che l’ha portata ad un riconoscimento mainstream: è infatti arrivato l’annuncio della nomina di Eva Gini come volto principale di SportMediaset, assumendo il ruolo di conduttrice del telegiornale sportivo di Mediaset su Italia 1 in onda ogni giorno intorno ad ora di pranzo. Oltre al suo impegno televisivo, Eva Gini è anche nota come speaker per Radio Serie A di RDS, consolidando ulteriormente il suo status nel mondo dello sport (del calcio) e del giornalismo.

Eva Gini è fidanzata? I gossip l’hanno accostata a due portieri

Molto seguita sui social (ha quasi 200k follower su Instagram), Eva Gini mantiene la sua vita privata così come dovrebbe essere – privata, per l’appunto.

Nonostante ciò, nell’arco degli ultimi due anni le sono stati attribuiti due flirt importantissimi, con due portieri di primo piano (in entrambi i casi, però, si tratta di flirt non confermati): il primo ha riguardato un portiere spagnolo che ha fatto la storia del calcio, Iker Casillas (già a lungo compagno di un’altra giornalista, Sara Carbonero); il secondo, più recente, riguarda un portiere nostrano attualmente di stanza in Inghilterra. Parliamo di Guglielmo Vicario, precedentemente fidanzato (o qualcosa del genere) per breve tempo con Antonella Fiordelisi.