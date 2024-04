Turbo, come finisce il cartone del 2013? Esiste un sequel?

Tipico film d’animazione in grado di far innamorare grandi e piccini, “Turbo”, uscito nel 2013 è assolutamente da vedere. Diretto da David Soren, il protagonista viene vocalmente doppiato in originale da Ryan Reynolds. Prodotto dalla DreamWorks Animation e distribuito da 20th Century Fox, il film rappresenta il primo lavoro di regia per David Soren. Andiamo a scoprire trama e finale.

Trama di Turbo

La storia segue Turbo, una chiocciola di nome Teo, che vive in un tranquillo orto di pomodori a Los Angeles insieme ad altre lumache. Nonostante il suo ambiente, Turbo sogna di diventare un grande pilota automobilistico come il suo eroe, il campione di Formula Indy Guy Gagné. Tuttavia, nessuno sembra capire il suo sogno, nemmeno suo fratello Chet.

Un giorno, Turbo si ritrova coinvolto in un incidente che lo porta a ottenere incredibili abilità di velocità dopo essere entrato in contatto con l’N2O. Con le sue nuove capacità, Turbo si unisce a una comunità di lumache da corsa e si prepara a partecipare alla leggendaria Indy 500. Lungo il percorso, affronta sfide e rivalità, ma persevera nel perseguire il suo sogno di vincere la gara più prestigiosa al mondo.

Finale del film d’animazione e possibilità di un sequel

Dopo una serie di avventure e ostacoli, Turbo si trova sul punto di realizzare il suo sogno sulla pista della Indy 500. Nonostante le sfide incontrate lungo il percorso e il duro scontro con il campione Guy Gagné, Turbo dimostra il suo coraggio e la sua determinazione. Con l’aiuto dei suoi amici lumaca e una strategia astuta, Turbo riesce a superare gli ostacoli e a raggiungere il traguardo. La sua vittoria è celebrata con gioia da tutti coloro che lo hanno sostenuto lungo il cammino, e Turbo diventa un eroe acclamato da tutti.

Sebbene la storia sia meritevole a 360 gradi, per adesso non si vocifera nulla circa la possibilità di vedere realizzato il sequel.