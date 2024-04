Chi è Nile Rodgers, produttore discografico e fondatore degli Chic? È sposato? Ha figli?

Nile Rodgers è un produttore e discografico dalla carriera di cotanto rispetto, e dalla vita privata molto riservata. Nel corso della sua vita, Rodgers ha affrontato battaglie contro il cancro alla prostata e una massa tumorale al rene destro, dichiarando la sua completa guarigione nel 2019. Ha partecipato a oltre cento programmi televisivi, documentari e cortometraggi, inclusi “Once in a Lifetime Sessions with Nile Rodgers” nel 2018, evidenziando il suo impatto duraturo nell’industria musicale e nella cultura popolare. Abbiamo provato ad indagare un po’ di più sul suo conto, ecco cosa abbiamo scoperto del fondare degli Chic.

Nile Rodgers: la biografia e la florida carriera

Nile Gregory Rodgers, nato il 19 settembre 1952 a New York, è cresciuto in un ambiente tumultuoso ma ricco di passione per la musica. Fin dall’infanzia, mostrò un interesse vivace per la musica, iniziando a suonare la chitarra a sedici anni dopo aver imparato il flauto e il clarinetto. La sua carriera musicale ebbe inizio come chitarrista jazz e si sviluppò ulteriormente durante un tour di Sesame Street, dove incontrò Bernard Edwards e fondò il gruppo rock The Boys. Successivamente, insieme a Edwards e al batterista Tony Thompson, formò il celebre gruppo Chic, noto per successi come “Le Freak”, ottenendo una notevole popolarità nel panorama musicale degli anni ’70.

Dopo lo scioglimento dei Chic nel 1983, Rodgers continuò a collaborare con artisti di fama mondiale come David Bowie, Madonna e i Duran Duran, co-producendo album di grande successo. Nel corso degli anni, fondò etichette discografiche e lavorò come produttore e direttore musicale per vari progetti musicali e concerti, dimostrando la sua versatilità e influenza nel settore musicale.

Vita privata, moglie e figli di Nile

Rodgers vive tra Westport, Connecticut e New York City con la sua compagna Nancy Hunt. La coppia ha scelto di non avere figli, concentrandosi invece sul loro impegno sociale attraverso la We Are Family Foundation, fondata da Rodgers per promuovere la solidarietà globale.