Chi è David Liccioli, marito di Arianna David? I due hanno figli?

Arianna David, nata il 3 giugno 1973 a Roma, è una rinomata conduttrice e presentatrice italiana. Ha acquisito notorietà partecipando in veste di opinionista a vari talk show, tra cui Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. E’ sposata con David Liccioli, sul quale abbiamo provato ad indagare per capire di cosa si occupa e chi è.

Il matrimonio tra David Liccioli e Arianna David

David Liccioli è il marito di Arianna David, famosa conduttrice televisiva ed ex Miss Italia. La coppia ha celebrato il loro matrimonio nel 2017, consolidando così la loro relazione. Prima di incontrare Liccioli, Arianna aveva avuto una precedente relazione che si era conclusa nel 2010, dalla quale erano nati due figli, Tommaso nato nel 2005 e Gregorio nato invece nel 2008. La coppia ad oggi non ha figli.

La professione e la vita personale del marito di Arianna

Poco si sa sulla professione di David Liccioli, ma si sa che ha 40 anni ed è cresciuto a Roma, proprio come la sua celebre moglie. I due si sono incontrati grazie a delle amicizie comuni, il che ha contribuito a consolidare il legame tra di loro. Liccioli ha fatto una proposta di matrimonio molto speciale: durante una puntata di “Domenica Live”, programma condotto da Barbara D’Urso, ha chiesto ad Arianna di sposarlo in diretta televisiva, un momento che ha commosso molti spettatori.

La vita privata di Arianna e David e il loro rapporto

Durante varie apparizioni televisive, Arianna David ha sempre elogiato il suo compagno, definendolo un “dono del cielo”. In un’intervista rilasciata di recente al settimanale Nuovo, ha condiviso il profondo amore che nutre per lui, affermando di non aver mai amato nessun altro come lui. Questo sentimento ha guidato la loro decisione di sposarsi, un passo che, secondo Arianna, è stata l’ultima cosa che avrebbe mai immaginato di fare. I due sono felicemente innamorati,