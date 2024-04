Sembra sempre un altro come Christian Bale: lo avete visto in versione Frankenstein?

Sono diventate rapidamente virali le immagini del prossimo Frankenstein, uno dei personaggi dell’orrore probabilmente più noti della storia del genere che dovrebbe tornare l’anno prossimo su grande schermo, interpretato da un attore noto per la sua capacità di trasformarsi film dopo film – Christian Bale.

Nel corso della sua lunga carriera, abbiamo visto Christian Bale interpretare personaggi sempre differenti per forma fisica e per carattere del personaggio (è stato grassissimo in American Hustle, magrissimo ne L’Uomo Senza Sonno, muscolosissimo interpretando Batman, memetico in American Psycho) quindi non ci sbalordisce vederlo in versione Frankenstein.

Chrstian Bale versione Frankenstein in Bride: cosa sappiamo del film in uscita nel 2025?

La leggenda di Frankenstein continua a dominare il cinema mondiale, con il prossimo adattamento intitolato ‘Bride’, che promette di portare una prospettiva fresca e femminista alla storia classica. La regista Maggie Gyllenhaal, nota per il suo talento sia dietro che davanti alla macchina da presa, guiderà questo nuovo capitolo dell’epica gotica.

Sinossi del film: Il film, ambientato negli anni ’30 a Chicago, segue la storia del dottor Euphronius, un geniale scienziato interpretato da Christian Bale, che cerca di creare un compagno per la sua famigerata creazione, il mostro di Frankenstein. Questo nuovo adattamento si concentra sulla figura della sposa di Frankenstein, interpretata da Jessie Buckley, nota per la sua performance in “Men”. La trama prende una svolta inaspettata quando la sposa prende vita e si innamora, scatenando una serie di eventi che cambieranno il corso della storia.

Il Cast di Bride: Oltre a Bale e Buckley, il film vanta una serie di talenti cinematografici, incluso la regista Maggie Gyllenhaal, che ha dimostrato la sua abilità dietro la macchina da presa con il suo acclamato film “La figlia oscura” – suo esordio alla regia. Il cast offre una miscela di esperienza e freschezza, promettendo interpretazioni avvincenti e coinvolgenti.

Data di Uscita: ‘Bride’ è previsto per il 2025, ma l’entusiasmo è già palpabile con le prime immagini rilasciate che anticipano un trailer imminente. Il film – che dovrebbe essere a tutti gli effetti un remake de La Moglie di Frankenstein, film del 1935 di cui vi proponiamo una clip in coda – promette di essere un’esperienza visiva e narrativa avvincente, affrontando temi universali come l’amore, la creazione e la ricerca dell’identità.