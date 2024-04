Chi è Francesco, compagno di Vincenzo Schettini?

“La Fisica dell’Amore”, il nuovo programma condotto dal celebre professore di fisica Vincenzo Schettini, va in onda su Rai2 in seconda serata ogni martedì e mercoledì. Schettini, noto anche come il Professore di Fisica dei social, è amato sia dai giovani che dagli adulti per il suo modo unico di spiegare concetti complessi attraverso esperimenti e testimonianze emozionanti. Oltre ad indagare un po’ di più su di lui, vediamo insieme chi è Francesco, il suo compagno.

Il programma di Vincenzo Schettini

In “La Fisica dell’Amore”, Schettini affronterà le sfide emotive della vita attraverso la lente della fisica, aiutando i giovani a comprendere meglio le emozioni che li circondano. Ogni puntata presenterà esperimenti di fisica e testimonianze di ragazzi coraggiosi che racconteranno esperienze intense legate ai sentimenti, dall’amicizia alla sessualità.

Ogni episodio sarà arricchito dal talento del pianista Gabriele Rossi e da ospiti speciali. Nella prima puntata, dedicata all’equilibrio, saranno presenti Big Mama, Claudio Cecchetto e Giuseppe Pirozzi. Nella seconda puntata, invece, dedicata al vuoto e alla forza centrifuga, saranno ospiti i Santi Francesi, l’astronauta Umberto Guidoni e il campione di Karate Luigi Busà.

La vita privata di Vincenzo Schettini

Oltre alla sua carriera professionale, poco si sa della vita privata di Vincenzo Schettini. Schettini è legato sentimentalmente a Francesco dal 2007. Francesco, lavoratore nel settore del recupero crediti, è stato descritto da Schettini come una fonte di serenità e sostegno nella sua vita.

Vincenzo Schettini e Francesco si sono incontrati anni fa proprio a Bari. In un’intervista a CultWeb, Schettini ha rivelato che Francesco rappresenta per lui qualcosa di unico: “Lui è qualcosa che io non sono, mi ha dato la serenità che rincorrevo quando ero alla ricerca di un compagno. Ha cura della mia crescita, mi sostiene nei momenti difficili. Anche il successo è pieno di sfaccettature. E lui mi sta accanto con garbo, mi consiglia ma mi lascia molto libero, mi incoraggia e mi offre il suo sostegno quando ne ho bisogno”.