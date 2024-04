Young Sheldon, chi è il bambino che interpreta Sheldon Cooper da giovane?

Iain Armitage è il “BIMBO” che a suo tempo ha interpretato Youn Sheldon, un nome destinato a risuonare sempre più frequentemente nell’ambiente dello spettacolo. A soli nove anni, Armitage sta rapidamente affermandosi come una delle giovani promesse più brillanti di Hollywood. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è in rapida ascesa, grazie alla sua straordinaria versatilità e al suo talento innato. Scopriamo di più sul suo conto.

Dal Successo di Big Little Lies a Young Sheldon

La sua prima grande occasione arriva con Big Little Lies, la celebre serie HBO che ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica. In questa serie, Armitage interpreta il ruolo di Ziggy Chapman, il figlio della madre single interpretata da Shailene Woodley. La sua performance in questa serie gli ha guadagnato grande plauso e ha posto le basi per la sua rapida ascesa nel mondo dello spettacolo.

In meno di un anno dal suo debutto in Big Little Lies, Armitage ottiene il suo primo ruolo da protagonista. Sarà lui a interpretare il giovane Sheldon Cooper nello spin-off della celebre sitcom Big Bang Theory, intitolato “Young Sheldon”. Indossando una camicia a quadri e un papillon intorno al collo, Armitage si presenta con sicurezza nelle prime immagini ufficiali della serie, circondato dalle sue passioni “nerd”, come i trenini telecomandati e la sua valigetta da impiegato in carriera.

Chi è Iain Armitage

Armitage ha ricevuto il plauso dei produttori esecutivi e di Jim Parsons, l’attore che interpreta Sheldon Cooper nella serie originale.

Figlio dell’attore Euan Morton, noto per il suo ruolo di Boy George nel musical “Taboo”, e della produttrice teatrale Lee Armitage, Iain Armitage ha ereditato indubbiamente un talento artistico e una passione per lo spettacolo. La sua famiglia, unita al suo talento naturale, lo sostiene nel suo percorso verso il successo nel mondo dello spettacolo.