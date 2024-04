Chi è e cosa fa nella vita Gaia Trussardi, moglie di Adriano Giannini? I due hanno figli?

Adriano Giannini, figlio dei celebri attori e doppiatori Giancarlo Giannini e Livia Giampalmo, ha respirato fin da giovane l’aria del cinema. Crescere in una famiglia così immersa nell’arte cinematografica ha inevitabilmente alimentato la sua passione per questo appassionante mondo. Oggi è sposato con Gaia Trussardi. È su di lei che di seguito andiamo ad indagare.

Chi è Gaia Trussardi

Nata nel 1980, Gaia Trussardi è cresciuta in una famiglia influente nel mondo della moda. Dopo aver studiato sociologia a Londra, ha deciso di unirsi all’azienda di famiglia, collaborando con i fratelli Tomaso e Beatrice nella gestione delle linee Tru Trussardi e Trussardi Jeans. Ricordiamo che nel 2003 è stata colpita dal prematuro lutto del fratello Lorenzo.

Nonostante le sue origini e il suo background nella moda, Gaia ha vissuto anche altre esperienze, incluso il matrimonio con l’imprenditore Ricardo Rosen, con cui ha avuto due figli, Nicola e Isabella. Dopo più di dieci anni insieme, Gaia e Ricardo hanno deciso di separarsi, mantenendo sempre l’interesse e il benessere dei loro figli al centro delle loro decisioni.

Adriano Giannini e la relazione prima di Gaia

Dopo una relazione con una ristoratrice genovese di nome Maria, con cui ha condiviso la vita per alcuni anni, Adriano Giannini ha intrapreso una nuova storia d’amore nel 2017. Questa volta con Gaia Trussardi, figlia di Nicola e Maria Luisa Trussardi, attuale direttrice dell’azienda di famiglia Trussardi. Il legame tra Adriano e Gaia si è concretizzato nel matrimonio nell’agosto del 2019 sull’Isola d’Elba. I due attualmente non hanno bambini.

Adriano ha ammesso in qualche intervista di aver perso la testa per la moglie Gaia, tanto che non ci ha pensato due volte a trasferirsi a Milano per lei. Nel clou del Covid ha dovuto fare i conti con la convivenza con i due figli adolescenti della Trussardi. Ma sembra che tutto sia andato per il meglio e i quattro vivono insieme una equilibrata quotidianità.