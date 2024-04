Chi è senza colpa, come finisce? Che razza è il cane del film? Trama, curiosità e spiegazione finale

Intrighi, suspense e un cast di talento si fondono nel thriller avvincente “Chi è Senza Colpa”. Sebbene possa non essere così celebre quanto altri titoli dello stesso autore, questo film offre un’esperienza coinvolgente per gli amanti del genere. Pronti ad immergersi in un viaggio nel mistero? Continuate a leggere per tutti i dettagli!

La trama e il finale del film “Chi è Senza Colpa”

Nel cuore del quartiere periferico di Brooklyn, il protagonista Bob Saginowski, ex criminale con una nuova vita, gestisce un bar insieme al cugino Marv. Sebbene cerchi di mantenersi al di fuori dei guai, il locale nasconde un oscuro segreto: è il centro di un’attività illecita, un deposito temporaneo di denaro sporco per una gang locale. Bob finge di non vedere e non sapere, sperando di evitare ulteriori problemi che potrebbero destabilizzare la sua vita già precaria. Tuttavia, il suo senso di colpa lo tormenta, al punto da sentirsi indegno persino di partecipare alla comunione in chiesa, un luogo che frequenta regolarmente.

La sua apparente quiete viene turbata quando scopre un cucciolo di cane abbandonato in un bidone della spazzatura, soccorrendolo insieme alla sua vicina di casa Nadia. Tra i due nasce un’attrazione reciproca, che sembra allontanare Bob dalle ombre del suo passato criminale. Tuttavia, una rapina misteriosa nel bar lo mette sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine e del boss ceceno che controlla il locale. Per uscire da questa pericolosa spirale, Bob dovrà scoprire la verità dietro la rapina, ma si troverà ad affrontare la dolorosa realtà di non potersi fidare di nessuno, nemmeno di coloro che gli sono più vicini.

Che cane è il cucciolo del film e qualche curiosità

James Gandolfini, il cugino Marv nel film ha fatto la sua ultima apparizione sul grande schermo, poiché l’attore è scomparso improvvisamente per un attacco di cuore a Roma il 19 giugno 2013, appena un mese dopo la conclusione delle riprese di “Chi è Senza Colpa”.

“Chi è Senza Colpa” è tratto dal racconto breve di Dennis Lehane intitolato “Animal Rescue”, incluso nella collezione “Boston Noir”. In Italia, questo racconto è stato pubblicato come volume unico dopo l’uscita del film.

Tom Hardy e Noomi Rapace sono grandi amici nella vita reale. Un personaggio significativo nel film è Rocco, il cane pitbull adottato dal personaggio di Tom Hardy, che viene chiamato così in onore di San Rocco, patrono dei cani. Per prepararsi al ruolo, Hardy ha adottato un cucciolo di pitbull da un rifugio per cani, portandolo sempre con sé sul set.

Nonostante sia ambientato a Brooklyn e racconti una storia tipicamente americana, “Chi è Senza Colpa” vede tre dei suoi quattro interpreti principali provenire dall’Europa. Tom Hardy è inglese, Noomi Rapace è svedese e Matthias Schoenaerts è belga. L’unico attore americano nel cast era proprio James Gandolfini.