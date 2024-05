Chi è e cosa fa nella vita Martina Corgnati, figlia di Milva?

Martina Corgnati, una rinomata critica d’arte, è stata spesso ospite nei salotti televisivi (anche in quello di “Domenica In”, condotto da Mara Venier). Pur non essendo un nome di grande risonanza, nel mondo dell’arte ha raggiunto una solida fama, soprattutto grazie al suo impegno accademico e alle sue pubblicazioni. Cerchiamo di spulciare meglio nella sua vita e capire cosa fa e chi è

Chi è Martina Corgnati

Nata il 6 ottobre 1963 a Torino, Martina Corgnati ha compiuto 59 anni. Laureata in Lettere moderne con specializzazione artistica e in Storia presso l’Università Statale di Milano, ha intrapreso una carriera accademica diventando docente universitaria e autrice di numerose monografie su artisti contemporanei. La sua passione per l’arte si è estesa anche all’ambito medievale, dove ha tenuto conferenze sia in Italia che all’estero. Attualmente insegna Storia dell’Arte Contemporanea e Fenomenologia delle Arti Contemporanee presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo.

La Relazione con la madre Milva

Martina Corgnati è la figlia della celebre cantante italiana Milva, e del regista e produttore discografico Maurizio Corgnati. Durante il 68º Festival di Sanremo nel 2018, ha ricevuto il Premio “Città di Sanremo” alla carriera in rappresentanza della madre. In un’intervista rilasciata a Storie Italiane, Corgnati ha condiviso la sua gioia nel poter rappresentare sua madre su quel palcoscenico. Ha descritto questo momento come un’importante soddisfazione per Milva, testimoniando la sua versatilità musicale che unisce la musica colta e popolare attraverso i numerosi premi ricevuti durante la sua lunga carriera.

Ha anche scritto un’autobiografia su Milva intitolata “Milva – L’ultima diva”, pubblicata nel 2018.

Qual è il suo legame sentimentale attuale? La relazione con Ugo Volli

Attualmente, Martina Corgnati è legata sentimentalmente a Ugo Volli, semiologo, giornalista e docente universitario, nato a Trieste nel 1948. Volli è stato critico teatrale del quotidiano La Repubblica dal 1976 al 2009 e ha scritto per numerose altre testate giornalistiche italiane. Ha due figli avuti da un precedente matrimonio.