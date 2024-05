Escape Plan – Fuga dall’inferno, come finisce? Trama e spiegazione del finale

Nel 2013, il film “Escape Plan – Fuga dall’inferno” ha portato insieme due leggende del cinema d’azione, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, in un thriller carcerario diretto da Mikael Håfström. La trama ruota attorno a Ray Breslin, interpretato da Stallone, un esperto di sicurezza che testa le prigioni di massima sicurezza per identificare e correggere le falle nel sistema.

Escape Plan – Fuga dall’inferno: La Trama del Film

Ray Breslin accetta un incarico multimilionario per testare una prigione segreta chiamata “la Tomba”. Fingendosi un terrorista spagnolo, entra nella prigione ma presto scopre di essere stato ingannato e intrappolato senza possibilità di fuga. Con l’aiuto di un altro prigioniero, Emil Rottmayer, interpretato da Schwarzenegger, inizia a pianificare la sua evasione.

Come finisce il film del 2013?

La fuga di Ray Breslin è orchestrata attraverso una serie di eventi intricati. Con l’aiuto dei suoi alleati all’esterno, riesce a ingannare la sicurezza della prigione e a spegnere i sistemi elettrici. Mentre Ray e Emil si preparano a fuggire, vengono intercettati da Warden Hobbes, il direttore della prigione, interpretato da Jim Caviezel. In una battaglia finale, Ray uccide Hobbes, garantendo la loro fuga.

Una volta in salvo, Emil rivela di essere in realtà Victor Mannheim, il criminale ricercato che si trovava nella prigione. Si scopre che Jessica Mayer, l’agente della CIA che ha reclutato Ray, è sua figlia. Inoltre, si apprende che Lester Clark, il socio di Ray, era coinvolto in una cospirazione per testare la sicurezza della prigione e lucrare sui risultati.

Il film Escape Plan – Fuga dall’inferno dunque si conclude con la risoluzione di tutte le sotto trame e la giustizia che prevale. Ray, Emil e i loro alleati sono finalmente liberi, mentre i cospiratori ricevono la loro punizione. La storia dimostra la forza dell’ingegno umano e la capacità di superare anche le sfide più difficili.