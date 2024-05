Rolling Stones, sapete da dove ha origine il mitico logo con la lingua di fuori?

Sapete qual è l’origine del famoso logo dei Rolling Stones con la lingua di fuori? Andiamo a scoprirlo assieme.

È il 1971. I Rolling Stones sono al loro 13esimo (!) albumin studio in 7 anni. È l’anno dell’uscita di Sticky Fingers e nell’album fa capolino per la prima volta il logo del gruppo, destinato a diventare iconico. Disegnato da John Pasche, graphic designer di Brighton, rappresenta una bocca spalancata con labbra rosse che fa una linguaccia.

Ma qual è l’origine di questo iconico logo?

La vicenda è nota da tempo, ma nella sua ultima visita in India nello scorso novembre (visita a Kolkata, capitale del Bengala Occidentale, dove era assente da un decennio) il leader della band Mick Jagger – classe ’43 – è tornato sulla genesi: “Vidi un’immagine della dea Khali con la lingua fuori e quella lingua divenne il logo dei Rolling Stones”.

Secondo quanto riportato dall’Ansa nell’articolo in cui vengono riportate le sue parole, a mostrargli l’immagine della dea con la linga di fuori sarebbe stato il fratello maggiore (che era solito viaggiare per l’India) intorno al 1969. Purtroppo però non siamo riusciti a trovare informazioni sul fratello maggiore (mentre è noto che Mick Jagger abbia un fratello minore, classe ’47, Chris – anch’egli musicista).

Mick Jagger ha quindi continuato: “Capii immediatamente che quella parte del corpo rosso accesa, e la sua irriverente espressione, sarebbero state un simbolo potente, e chiesi al designer John Pasche di rielaborarlo per noi”.