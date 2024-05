Hidden – Senza via di scampo, come finisce? Esiste un sequel? Trama e spiegazione del finale

“Hidden: Senza via di scampo” è un thriller/horror del 2015, diretto da Matt Duffer. Il cast principale include Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Emily Alyn Lind, Heather Doerksen, William Ainscough, e David Lewis. La pellicola ha una durata di 84 minuti e il titolo originale è semplicemente “Hidden”.

La Trama di Hidden: Senza via di scampo

Il film racconta la storia di una famiglia composta da Ray, Claire e la loro giovane figlia Zoe, che si trova rinchiusa in un rifugio sotterraneo per oltre trecento giorni. Questa drastica misura è stata presa per sfuggire a un disastro atomico che ha devastato il mondo in superficie. Nel rifugio, la famiglia vive in costante paura degli esseri mostruosi che ora abitano la superficie, rendendo il ritorno all’aperto estremamente pericoloso.

Ray e Claire, insieme alla piccola Zoe, cercano di mantenere una parvenza di normalità nonostante le circostanze. La loro esistenza è segnata dalla routine e dalla prudenza, mentre cercano di proteggere Zoe da ogni possibile pericolo. Il rifugio rappresenta sia una prigione che un santuario, dove la sicurezza è garantita solo finché riescono a mantenere la loro presenza nascosta.

Il finale

La tranquillità della famiglia viene scossa quando un topo riesce a entrare nel rifugio. Questo piccolo incidente scatena una serie di eventi imprevisti, mettendo a rischio la loro sicurezza. La presenza del roditore all’interno del bunker solleva interrogativi sulla loro capacità di restare nascosti e protetti, e rappresenta una minaccia non solo per la loro sanità mentale ma anche per la loro sopravvivenza fisica.

Possibilita di un sequel?

“Hidden: Senza via di scampo” esplora temi di sopravvivenza, paura e resilienza. La regia di Matt Duffer, combinata con le intense interpretazioni degli attori, crea un’atmosfera tesa e claustrofobica che mantiene gli spettatori con il fiato sospeso fino alla fine. Purtroppo però ad oggi non si parla di sequel.