The Menu, la spiegazione del film e del finale: trama e senso della black comedy

Il film “The Menu” del 2022, diretto da Mark Mylod, ha conquistato il pubblico e la critica con la sua combinazione di black comedy e thriller. Grazie a un cast stellare, tra cui Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy, e una trama intrigante, il film si è distinto come una delle opere cinematografiche più discusse del suo anno.

La Trama del film The Menu

“The Menu” è ambientato in un esclusivo ristorante situato su un’isola remota, dove il rinomato chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) prepara una cena straordinaria per un gruppo selezionato di ospiti. Tra questi ci sono Margot (Anya Taylor-Joy) e Tyler (Nicholas Hoult), una coppia in cerca di nuove esperienze culinarie; un trio di giovani informatici; una coppia benestante di clienti abituali; un critico gastronomico con il suo caporedattore; e una celebrità accompagnata dalla sua assistente. La serata prende una piega oscura quando lo chef Slowik inizia a rivelare i suoi veri piani, utilizzando il suo elaborato menu come strumento di vendetta contro l’élite presente.

Spiegazione del Finale

Nel climax del film, lo chef Slowik svela che la cena è stata pianificata per punire gli ospiti, che rappresentano tutto ciò che egli detesta dell’industria culinaria: pretenziosità, elitarismo e un’insaziabile fame di status. Attraverso ogni portata, Slowik desidera far provare ai suoi ospiti la vera impotenza, culminando in un finale tragico in cui intende bruciare il ristorante con tutti dentro, inclusi se stesso e il suo staff.

Il personaggio di Margot rappresenta un’eccezione. Non appartenendo all’élite e vedendo il cibo come un bisogno fondamentale piuttosto che un lusso, riesce a connettersi con Slowik su un livello più profondo. Quando Margot chiede allo chef di prepararle un semplice hamburger, richiama alla memoria di Slowik la gioia pura e semplice della cucina, lontana dalle complessità e dalle pretese dell’alta cucina. Questo gesto permette a Margot di lasciare l’isola, sopravvivendo alla tragica conclusione della serata.