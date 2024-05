Chi è Dimitri Iannone, attore de Il Collegio scomparso? Ultima apparizione, morte e vita privata

Dimitri Iannone, attore de Il Collegio, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel casertano. Insieme a lui ha perso la vita anche Robert Badica, un 23enne di Villa Literno. Il sinistro ha coinvolto anche un 21enne di Giugliano in Campania, che è rimasto gravemente ferito, e una coppia che viaggiava sull’altra auto. Tra le vittime del terribile incidente c’è anche Filomena Del Piano, una 19enne nata a Santa Maria Capua Vetere e residente ad Aversa.

Chi era Dimitri Iannone?

Dimitri Iannone classe 19999 era un giovane di origini ucraine, noto al pubblico italiano per la sua partecipazione alla prima edizione del programma televisivo “Il Collegio”, trasmesso su Rai 2 nel 2017. Adottato a soli cinque anni da una coppia di Villa Literno, Dimitri si era rapidamente integrato nella sua nuova realtà, diventando un volto noto grazie alla sua presenza nel celebre reality show.

La partecipazione a “Il Collegio” e vita lavorativa

“Il Collegio” è un programma che catapulta un gruppo di adolescenti in un contesto scolastico degli anni ’60, facendo loro vivere un’esperienza educativa molto diversa da quella moderna. Dimitri si era distinto per la sua grande educazione e simpatia, qualità che avevano conquistato non solo i professori, ma anche il pubblico da casa. La sua genuinità e il suo spirito allegro erano diventati tratti distintivi del suo personaggio all’interno del programma. Oggi, a 24 anni, Dimitri sembra aver intrapreso una strada diversa rispetto ad altri ex partecipanti del programma e non ha continuato la sua carriera sui social media. Il suo ultimo post su Instagram risale a dicembre 2022 e nella sua bio esprime il desiderio di diventare attore nel mondo del cinema.

Vita privata

Dimitri Iannone ha intrapreso una relazione con Aurora Cerino, modella e studentessa di scienze infermierisiche di 21 anni originaria di Napoli. I due hanno pubblicato alcuni scatti insieme sui social, ma di lei si sa ancora molto poco.