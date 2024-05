I Lunatici: Rosy ricorda la sua grande storia d’amore Augusto Daolio e emoziona gli ascoltatori

I Lunatici, programma radiofonico condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio 2, ha di nuovo emozionato i suoi fedeli ascoltatori. Nella notte tra lunedì 27 maggio e martedì 28 maggio 2024, è intervenuta Rosy chiamando al 06 3131 per raccontare il suo ricordo della sua bella storia d’amore e non solo. L’ascoltatrice ha svelato inizialmente di essere una presidente di un’associazione per la ricerca oncologica e che lavoro di notte per poi raccontare qualcosa in più di sé.

“La mia è una scelta a lavorare di notte, perché di giorno sono molto impegnata” ha dichiarato Rosy rispondendo ad Andrea Di Ciancio e Arduini. “Lo dico perché siamo tra pochi: sono la compagna di Augusto Daolio, il cantante dei Nomadi” ha poi svelato l’ascoltatrice, cogliendo di sorpresa anche i due conduttori. “Abbiamo finanziato alla morte di Augusto un progetto, dove avrebbe portato borse di studio per la ricerca oncologica” ha inoltre continuato Rosy, aggiungendo che porta avanti l’associazione da 32 anni dalla scomparsa di Augusto. “Abbiamo fatto un lavoro bellissimo in tutt’Italia e sono orgogliosa di rappresentare lui con i suoi quadri. Abbiamo appena concluso una mostra con i suoi dipinti a Torino e le cose da fare sono tante” ha aggiunto Rosy.

“La canzone che ascolto spesso è Ho difeso il mio amore e Augusto me la dedicava. Credo però che la cosa più bella che mi ha lasciato Augusto è l’affetto delle persone che ancora gli vogliono bene. Devo sempre dire grazie a lui e a loro” ha continuato Rosy. “Ci siamo conosciuti nel 1979 ed è stato un colpo di fulmine. Siamo stati insieme 32 anni e quando è mancato nel 1992 mi sono sentita mutilata. Aveva un’energia che arrivava a tutti anche alle nuove generazioni e per me andare nei paesi e parlare dell’associazione è proprio entrare con l’empatia che Augusto aveva con le persone. E’ una cosa indescrivibile ” ha infine concluso Rosy.