Miriana Trevisan è fidanzata? Cosa sappiamo della vita privata della ex Non è la Rai

Miriana Trevisan, celebre showgirl italiana, è spesso al centro dell’attenzione mediatica per la sua vita sentimentale. Con una carriera iniziata da giovanissima, Miriana è diventata un volto noto della televisione italiana grazie alla partecipazione a programmi come “Non è la Rai” e “Striscia la Notizia”. La sua vita privata, tuttavia, è altrettanto seguita dai fan e dagli esperti di gossip.

Fidanzato di Miriana Trevisan

Negli ultimi mesi, si è vociferato di un possibile flirt tra Miriana Trevisan ed Eddy Siniscalchi, noto per essere l’ex fidanzato di Valeria Marini. L’investigatore social Alessandro Rosica ha lanciato la notizia, alimentando le speculazioni. Nonostante i numerosi avvistamenti e le cene intime paparazzate, né Miriana né Eddy hanno confermato ufficialmente la relazione. Questa storia, sebbene non ancora chiarita, ha suscitato grande curiosità tra i fan della showgirl.

Vita privata della showgirl

Miriana Trevisan ha avuto una vita sentimentale turbolenta. Dopo la fine del matrimonio con il cantante Pago, ha avuto alcune relazioni che non sono durate a lungo. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2021, si era avvicinata a Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, ma anche questa relazione è naufragata rapidamente. Nicola ha poi definito quell’esperienza come un errore, sebbene ammetta che quando ci sono di mezzo i sentimenti, nulla può essere considerato un vero errore.

In un’intervista a Verissimo, Miriana ha espresso il desiderio di trovare un nuovo amore, ma ha ammesso di non essere stata fortunata in passato. “In amore non sono stata fortunata. O ancora meglio, non ho saputo scegliere”, ha dichiarato. Ha anche rivelato di aver iniziato un percorso di crescita personale che l’ha portata a stare bene da sola e a prendersi il tempo necessario per sé stessa. Attualmente, Miriana si dice pronta ad abbracciare l’amore e di voler prendersi tutto il tempo necessario per trovare un uomo che la faccia sentire davvero speciale.