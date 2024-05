The Northman, come finisce? La battaglia finale e la spiegazione dell’epilogo

“The Northman” è la terza opera cinematografica di Robert Eggers, un film epico che ci trasporta nel mondo dei vichinghi. Questo film segue “The Lighthouse” e “The Witch”, ma si distingue per la sua produzione imponente e il cast stellare, tra cui Alexander Skarsgård, Nicole Kidman e Anya Taylor-Joy. Quale sarà la trama? E quale il finale?

Trama del film The Northman

Il film racconta la storia del principe Amleth (Alexander Skarsgård), che da bambino assiste all’omicidio del padre Aurvandill (Ethan Hawke) per mano dello zio Fjölnir (Claes Bang). Fuggito dall’isola natale, Amleth giura vendetta e, anni dopo, diventato un feroce berserker, scopre che il suo giuramento è ancora vivo grazie alla predizione di una veggente (Björk). Con l’aiuto di Olga (Anya Taylor-Joy), una schiava slava, Amleth si infiltra nella fattoria islandese dove Fjölnir vive in esilio, pianificando la sua vendetta.

Finale

Nella parte finale del film, Amleth è costretto a scegliere tra fuggire con Olga, incinta dei suoi gemelli, e completare la sua vendetta. Decide di tornare indietro, affrontando e uccidendo sia la madre che il fratellastro. Fjölnir, trovata la sua famiglia morta, sfida Amleth a un duello finale ai cancelli di Hel. Amleth riesce a decapitare Fjölnir, ma viene mortalmente ferito a sua volta. Prima di morire, ha una visione di Olga in salvo con i loro figli, e accetta il suo destino di essere trasportato al Valhalla.

Spiegazione del Finale

Il finale di “The Northman” solleva interrogativi sulla libertà di scelta di Amleth. Nonostante sembri avere un’opzione, la logica dell’onore e del sangue, tramandata dal padre, lo intrappola in un destino di vendetta inevitabile. La decisione di Amleth di tornare a combattere Fjölnir, piuttosto che fuggire, non è solo una questione di scelta personale, ma una manifestazione del suo ruolo predestinato nella cultura vichinga. La fusione di elementi soprannaturali e divini nella narrazione sottolinea come il destino di Amleth sia influenzato da forze oltre il suo controllo. Alla fine, accetta il suo destino con serenità, avendo la visione della sua famiglia in salvo prima di essere accolto nel Valhalla.