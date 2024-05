Mancino Naturale è basato su una storia vera? Cosa sappiamo del protagonista

Questa sera, 29 maggio 2024, Rai 1 trasmette “Mancino Naturale” (2021), un film diretto da Salvatore Allocca che esplora il complesso rapporto tra una madre e suo figlio nel contesto del calcio. La pellicola racconta una storia di ambizioni, speranze e sacrifici. Ma ci chiediamo: si tratta di una storia vera?

Storia vera di Mancini Naturale

“Mancino Naturale” non è basato su una singola storia vera. Sebbene il film includa omaggi a figure reali come il leggendario calciatore Paolo Rossi, campione del mondo con l’Italia nel 1982, la trama è dichiarata originale dal regista. Salvatore Allocca ha spiegato a Taxi Drivers: “Mancino naturale è una storia originale, basata su tante storie che potrebbero o sono davvero accadute”. Quindi, il film si ispira a molte vicende simili ma non si riferisce a un unico evento reale specifico.

Cosa sappiamo del protagonista

Il protagonista della storia è Isabella, interpretata da Claudia Gerini. Isabella vive in un quartiere popolare di Latina e conduce una vita insoddisfacente. Tre anni dopo la morte del marito, si trova a crescere da sola il figlio Paolo, chiamato così in omaggio a Paolo Rossi. Paolo è un giovane con un talento naturale per il calcio, particolarmente per il suo piede sinistro.

Isabella nutre il sogno ardente che Paolo diventi un calciatore professionista e lo iscrive a un torneo importante, sperando che sia la chiave per un futuro migliore. Tuttavia, questo sogno si trasforma rapidamente in un’ossessione. Isabella, accecata dalle sue ambizioni, prende decisioni sbagliate e deve affrontare molte avversità. Questi ostacoli non sono solo esterni, ma anche interni, legati a traumi e spettri del passato che continuano a tormentarla.

Il cast

Il cast di “Mancino Naturale” include talenti come Francesco Colella, Massimo Ranieri e Katia Ricciarelli, che contribuiscono a dare vita a questa storia intensa e coinvolgente, capace di toccare profondamente il pubblico con le sue tematiche universali di sacrificio, sogni e responsabilità familiari.