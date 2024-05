The Predator, tutto sul mostro alieno protagonista del franchise

“The Predator”, diretto da Shane Black e uscito l’11 ottobre 2018, riporta sul grande schermo l’iconico mostro alieno in una nuova veste. L’interprete della creatura, Brian A. Prince, ha recentemente paragonato il Predator a Kratos di “God of War”, sottolineando l’influenza dei giochi sul suo lavoro. Prince ha spiegato come il possente guerriero videoludico sia stato una fonte di ispirazione per la sua interpretazione, cercando di trasmettere la stessa imponente presenza fisica.

Trama del film The Predator

La trama di “The Predator” vede la caccia aliena spostarsi dalle profondità dello spazio inesplorato alle strade di una piccola città terrestre. In questa reinvenzione della serie, i Predator sono geneticamente modificati attraverso la combinazione dei DNA di diverse specie, rendendoli ancora più pericolosi, forti e intelligenti. La storia prende una svolta quando un ragazzino attiva accidentalmente un segnale che richiama i Predator sulla Terra. Un gruppo di ex soldati e una disillusa insegnante di scienze si ritrovano quindi a dover affrontare i letali cacciatori alieni per evitare la distruzione della razza umana.

Cosa si sa sul mostro del film

Il mostro del film “The Predator” è una versione aggiornata e potenziata del cacciatore alieno che il pubblico ha imparato a temere dai precedenti film della serie. Brian A. Prince, che ha interpretato la creatura, ha rivelato in un’intervista di essersi ispirato a Kratos di “God of War”. Prince ha sottolineato come il carattere di Kratos, un guerriero alto e possente, abbia influenzato la sua interpretazione del Predator, cercando di infondere nella creatura una presenza fisica imponente e minacciosa.

I Predator di questo film non sono solo più forti e intelligenti grazie alle modifiche genetiche, ma rappresentano anche una minaccia ancora maggiore per l’umanità. La combinazione dei DNA di diverse specie ha reso i Predator delle macchine da guerra perfette, pronte a cacciare e uccidere con maggiore efficienza. Questa evoluzione del mostro classico aggiunge una nuova dimensione alla minaccia aliena, rendendo il film di Shane Black un capitolo entusiasmante e spaventoso della saga di “Predator”.