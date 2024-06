Così è la vita – Una storia vera: la verità sul sottotitolo del film uscito nel 1998

“Così è la vita” è il secondo film del famoso trio comico italiano Aldo, Giovanni e Giacomo. Dopo il successo teatrale e televisivo e dell’esordio sul grande schermo con “Tre uomini e una gamba”, il trio è tornato cinema con questo film, uscito nel dicembre del 1998, che è diventato un campione di incassi (con oltre 22 milioni di euro di incassi, secondo film per incassi del trio).

Il sottotitolo intrigante della locandina, “Una storia vera”, aggiunge un ulteriore livello di curiosità a questa commedia. Ma si tratta davvero di una storia vera? Andiamo a scoprirlo assieme.

Così è la vita, la trama del film

La trama di “Così è la vita” ruota attorno a tre personaggi principali: Aldo, Giacomo e Giovanni. Aldo, un detenuto del carcere di San Vittore, durante un trasferimento in auto riesce a cambiare il suo destino prendendo in ostaggio Giacomo, un poliziotto con ambizioni da scrittore. Giovanni, un inventore di giocattoli, si trova casualmente coinvolto nella fuga dei due quando la sua auto viene rubata. Durante la loro rocambolesca fuga, i tre sviluppano una sorprendente amicizia. La storia prende una svolta surreale dopo un incidente che interrompe la loro fuga, portandoli a fare una scoperta inaspettata con l’aiuto di Clara, interpretata da Marina Massironi.

Così è la vita – Una storia vera, curiosità sul sottotitolo della locandina

Il sottotitolo del film “Una storia vera” suscita curiosità, ma in realtà non c’è nulla di reale nella trama, se non i nomi dei personaggi che coincidono con quelli degli attori. La prima metà del film presenta situazioni verosimili che potrebbero accadere nella vita reale, ma dopo l’incidente, la storia prende una piega surreale. Il sottotitolo sembra voler suggerire una riflessione più profonda sulla vita e la morte, ma sempre mantenendo il tono comico e leggero caratteristico del trio.

Così è la vita, la location: ecco dov’è stato girato il film

Il film è ambientato principalmente a Milano, con scene girate in luoghi iconici come il Carcere di San Vittore, Corso Sempione e Via Canonica. Tuttavia, le riprese si sono svolte anche a Roma e in Abruzzo, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Campo Imperatore. Durante le riprese in provincia de L’Aquila, si verificò un incidente reale: un elicottero usato per le riprese subì un’avaria e urtò il tetto di un’auto, causando il ribaltamento del veicolo e ferendo uno degli attori.