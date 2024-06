Brigitte Bardot, quanti mariti ha avuto? Gli amori e la vita privata di BB

Brigitte Bardot, icona di stile e simbolo di femminilità, è una figura che ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare. Nata il 28 settembre 1934 a Parigi, BB, come è affettuosamente conosciuta, ha affascinato il mondo non solo con la sua bellezza straordinaria ma anche con la sua personalità unica e controversa. La sua vita, ricca di successi, scandali e passioni, continua a essere oggetto di interesse e ammirazione.

Vita privata di Brigitte Bardot

Brigitte Bardot è nata in una famiglia benestante nel 15° arrondissement di Parigi. Nonostante l’apparenza dorata, la sua infanzia non è stata felice. Ha spesso raccontato di sentirsi trascurata dai genitori, che preferivano la sorella Marie-Jeanne. Tuttavia, a 7 anni, la sua vita ha preso una svolta quando è stata iscritta alla scuola di danza classica, scoprendo una passione che l’ha accompagnata per tutta la vita. A 15 anni, ha iniziato a lavorare come modella per la rivista ELLE, un’esperienza che l’ha portata a essere notata dal regista Marc Allégret e a intraprendere una carriera nel cinema.

Quanti mariti ha avuto

Brigitte Bardot ha avuto quattro mariti nel corso della sua vita. Il primo matrimonio fu con il regista Roger Vadim nel 1952, che lanciò la sua carriera cinematografica. Dopo il divorzio nel 1957, Bardot sposò l’attore Jacques Charrier nel 1959, con il quale ebbe un figlio, Nicolas. Questo matrimonio terminò nel 1962. Il suo terzo marito fu il miliardario tedesco Gunter Sachs, con cui si sposò nel 1966 e da cui divorziò nel 1969. Infine, nel 1992, Bardot si sposò con Bernard d’Ormale, un ex consigliere politico del Front National (partito francese d’estrema destra), con il quale è ancora sposata.

Amanti e passione

Oltre ai suoi matrimoni, la vita amorosa di Brigitte Bardot è stata segnata da numerose relazioni e amanti celebri. Tra i suoi amori più noti si annoverano il cantante Gilbert Bécaud, l’attore Warren Beatty, il musicista Serge Gainsbourg e l’attore Laurent Vergez. La sua vita sentimentale è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, contribuendo al mito della femme fatale che la circonda. Bardot ha sempre vissuto le sue passioni con intensità e senza compromessi, riflettendo il suo spirito libero e ribelle.