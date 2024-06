Tamagotchi, la moda non passa mai e viene scoperto un segreto oltre 25 anni dopo l’uscita

Ricordi il Tamagotchi? Quell’adorabile e piccolo animale domestico virtuale che ha conquistato il cuore di milioni di bambini negli anni ’90. Uscito per la prima volta alla fine del 1996 in Giappone (e nel maggio del 1997 nel resto del mondo) è stato uno dei giochi più venduti nella storia, con oltre 82 milioni di esemplari venduti nel mondo (e ci riferiamo solo all’originale).

A suo tempo, si trattò di un giocattolo rivoluzionario che creò una vera e propria mania. Ebbene, anche se sono passati molti anni, la passione per il Tamagotchi è ancora viva e vegeta. Soltanto un anno fa, Bandai ha lanciato il Tamagotchi Uni, il primo metaverso dedicato agli animali domestici virtuali, e un modello di smartwatch per personalizzare l’esperienza dell’utente.

Nonostante la presenza di versioni più moderne, molti appassionati preferiscono il modello tradizionale ed è così che vengono ancora scoperti alcuni segreti nascosti in queste piccole uova di plastica. E così un utente ha scoperto un segreto (potremmo chiamarlo easter egg, e considerando la forma del gioco ci starebbe proprio bene) legato al Tamagotchi Mothra, lanciato in Giappone nel 1997, che ha come personaggi esclusivi Moll e Lora – una coppia di gemelle bionde.

Tamagotchi Mothra, come far nascere Moll e Lora

Un giocatore di Tamagotchi ha così condiviso un metodo per sbloccare le gemelle Moll e Lora nel Tamagotchi a tema Mothra, lanciato in Giappone nel 1997 come prodotto correlato al film “La rinascita di Mothra II” (un film legato all’universo di Godzilla). Inizialmente, le gemelle erano infermiere NPC che curavano l’animale virtuale ogni volta che si ammalava, ma un trucco consente di sbloccarle e farle diventare parte attiva del gioco.

Per far nascere Moll e Lora, è necessario allevare un Mothra Leo senza errori di cura, mantenere un peso specifico e attendere circa 80 ore. Quando il Mothra Leo morirà, ma non per malattia, deporrà un uovo contenente le gemelle Moll e Lora. Dopo aver eseguito questa procedura, le gemelle nascono dopo tre settimane.

Non stiamo qui a questionare sul fatto che due gemelle umane nascano da un uovo deposto da una sorta di farfalla – sappiamo d’altra parte che i nipponici hanno una grande fantasia – ma quello che colpisce è che questa scoperta apre tutti gli altri dispositivi Tamagotchi (e non solo questo Tamagotchi Mothra, venduto a suo tempo solo in Giappone) ad altri possibili segreti estremamente ben nascosti.

Ne emergeranno altri? Saranno altrettanto bizzarri? E noi gli daremo spazio?