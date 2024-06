La dottoressa Giò tornerà mai sugli schermi? La verità sull’ipotetica quarta stagione della serie con Barbara D’Urso

Nonostante i preparativi per la quarta stagione fossero già in corso, sembra che “La Dottoressa Giò” abbia concluso la sua corsa. Nonostante l’anticipazione della produzione, il destino della serie è stato segnato dalla decisione definitiva di non produrre ulteriori episodi. Ma cosa si dice in giro sul web a riguardo? Ad oggi ecco cosa sappiamo

Delusione per i fan: la Mediaset mette la parola fina alla serie tv “La Dottoressa Giò 4”

La speranza di una quarta stagione de “La Dottoressa Giò” è stata cancellata definitivamente già poco dopo la messa in onda della terza stagione. E infatti, nel marzo 2019, Barbara D’Urso ha inizialmente confermato la produzione di nuovi episodi durante una conferenza stampa per la presentazione del programma “Live Non è la D’Urso”. Tuttavia, fonti attendibili come Il Messaggero hanno suggerito che l’annuncio potesse essere prematuro e non ufficiale.

Per gli appassionati un sogno svanito

I fan, impazienti di vedere nuovi episodi della serie, aspettavano con ansia il ritorno de “La Dottoressa Giò”, anche chiamata “La Dottoressa Giò 2020” per l’ipotetica uscita nel 2020. Tuttavia, le speranze sono state deluse quando si è scoperto che le riprese non si sono mai svolte nell’estate del 2019, come era stato suggerito.

Barbara D’Urso ha dichiarato chiaramente che la quarta stagione non si farà. Le deludenti cifre degli ascolti sembrano essere il motivo principale dietro questa decisione. Anche altre fonti autorevoli, come Il Giornale, hanno confermato che la serie non avrà un seguito.

A rendere ancor più certa la fine dell’epopea di Barbara D’Urso nei panni della Dottoressa Giorgia Basile anche l’addio della showgirl napoletana alla Mediaset, azienda dalla quale s’è separata definitivamente anche nei panni di conduttrice.

La Dottressa Giò e il breve ritorno in onda dopo il successo di fine anni ’90

Dopo una lunga assenza dalle scene, “La Dottoressa Giò” è tornata in TV nel gennaio 2019 con nuovi episodi (i primi episodi della serie sono datati fine anni ’90). Barbara D’Urso ha lavorato duramente per riportare in vita la serie ma purtroppo, nonostante il suo impegno, la quarta stagione non vedrà mai la luce.

Insomma ad oggi si può proprio parlare di fine di una Storia: “La Dottoressa Giò 4” Resta un sogno infranto.