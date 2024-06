Cobweb, come finisce? Finale del film horror del 2023

Cobweb, film horror americano del 2023 diretto da Samuel Bodin al suo debutto come regista, ha catturato l’attenzione degli appassionati del genere grazie alla sua trama inquietante e ai temi psicologici profondi. Distribuito in modo limitato nei cinema statunitensi, “Cobweb” ha lasciato il pubblico con molti interrogativi e riflessioni sul suo finale enigmatico. Ecco trama e finale.

Trama di Codweb

La storia di “Cobweb” ruota attorno a Peter, un ragazzo che vive con i suoi genitori iperprotettivi in una vecchia casa che nasconde segreti inquietanti. Peter inizia a sentire rumori strani provenire da dietro la parete della sua camera da letto, rumori che sembrano comunicare con lui. Mentre cerca di capire la fonte di questi suoni, scopre che i suoi genitori nascondono un segreto oscuro e pericoloso: sua sorella Sarah, che è stata tenuta prigioniera nella casa per anni. Man mano che Peter svela la verità, si trova ad affrontare non solo le paure derivanti dalla presenza di Sarah, ma anche il comportamento disturbante dei suoi genitori, che cercano di mantenere il controllo su di lui.

Finale del film

Il finale di “Cobweb” offre una conclusione tesa e ambigua. Peter riesce a sconfiggere e rinchiudere nuovamente sua sorella Sarah, ma la vittoria è tutt’altro che definitiva. Sarah promette di evadere e continuare a tormentare Peter, suggerendo che il trauma e i segreti familiari sono cicatrici che non guariscono facilmente. Anche se Peter riesce a salvare se stesso e Miss Devine, deve convivere con la consapevolezza che il pericolo è solo temporaneamente scongiurato. Il film termina con un senso di incertezza e di inquietudine, lasciando aperti i temi della paura, del tradimento e delle conseguenze delle azioni dei genitori sui figli. La lotta di Peter contro il male incarnato dalla sua famiglia rimane un simbolo del continuo conflitto tra passato e presente, dove i demoni interiori sono sempre pronti a riemergere.