Davos 1917 di cosa parla? È una storia vera?

“Davos” è una serie televisiva di produzione svizzero-tedesca ambientata durante la Prima Guerra Mondiale. La serie, ispirata alle esperienze delle infermiere svizzere sul fronte, racconta la storia di Johanna Gabathuler, un’infermiera che, spinta da motivi personali, si trasforma in una spia. Interpretata da Dominique Devenport, già nota al pubblico per il suo ruolo in “Sissi”, Johanna naviga nel pericoloso e intrigante mondo dello spionaggio nella neutrale Svizzera.

Trama di Davos

“Davos” segue le vicende di Johanna Gabathuler, un’infermiera che torna a Davos incinta dopo una missione a Verdun. Al suo rientro, il padre le sottrae la figlia, volendo che sposi il consigliere Thanner. Il padre della bambina è caduto in battaglia, lasciando Johanna in una situazione difficile. La famiglia di Johanna gestisce il “Curhaus Cronwald”, in gravi difficoltà finanziarie. Durante il soggiorno a Davos, Johanna viene avvicinata dalla contessa e spia tedesca Ilse von Hausner, che le promette aiuto per riavere la figlia e una nuova identità, a condizione che faccia la spia per l’Impero Tedesco. Johanna si innamora del dottore tedesco Carl Mangold, che è in realtà una spia della Triplice Intesa, complicando ulteriormente la sua situazione. La serie si snoda tra tradimenti, complotti e il tentativo di manipolare le sorti della guerra.

Finale della serie

Il finale della serie “Davos” è carico di tensione e colpi di scena. Johanna, dopo aver navigato tra le molteplici richieste di lealtà e tradimento, deve fare una scelta definitiva che determinerà non solo il suo destino ma anche quello delle persone a lei care. Il climax vede Johanna affrontare le sue paure e le sue alleanze, con una risoluzione che porta a un epilogo tanto drammatico quanto inaspettato. La sua lotta per riavere la figlia e la sua integrità morale culmina in un confronto finale che lascerà il pubblico in trepidante attesa di una possibile seconda stagione.

Storia Vera?

“Davos” non è basata su una singola storia vera, ma trae ispirazione dalle esperienze reali delle infermiere svizzere che prestarono servizio sul fronte francese durante la Prima Guerra Mondiale. Gli autori della serie hanno scoperto lettere di infermiere della Croce Rossa Svizzera che esprimevano un desiderio di avventura e una fuga dalla routine quotidiana.