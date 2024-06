La dea fortuna, dove è stato girato? Come finisce? Location, trama e finale

“La dea fortuna”, diretto dal regista Ferzan Özpetek, è un film che esplora le dinamiche complesse di una relazione di lunga data e le sfide inaspettate che possono rinnovare i legami affettivi. La pellicola, interpretata da Stefano Accorsi ed Edoardo Leo, affronta temi di amore, responsabilità e rinascita attraverso la storia di una coppia omosessuale alle prese con una crisi e l’improvviso arrivo di due bambini nella loro vita.

Trama del film La dea fortuna

Arturo (Edoardo Leo) e Alessandro (Stefano Accorsi) sono insieme da quindici anni. Arturo lavora come traduttore, mentre Alessandro è un idraulico. Nonostante l’amore che li unisce, il loro rapporto è in crisi, logorato dalla routine e dai tradimenti reciproci. La situazione cambia radicalmente quando la loro amica Annamaria (Jasmine Trinca) chiede loro di prendersi cura dei suoi due figli per un breve periodo, mentre lei si sottopone ad alcuni esami medici. L’ingresso dei bambini nella vita di Arturo e Alessandro porta una ventata di freschezza e novità, sconvolgendo gli equilibri e offrendo alla coppia una nuova prospettiva.

Finale del film

La situazione precipita quando Annamaria muore, lasciando i bambini senza una madre. Arturo e Alessandro decidono inizialmente di affidare i piccoli alla nonna, la legittima tutrice. Tuttavia, scoprono che la donna ha un passato violento e, preoccupati per la sicurezza dei bambini, scelgono di tenerli con loro. La decisione rappresenta un atto di coraggio e amore, segnando un nuovo inizio per la coppia. Il film si conclude con una scena toccante in cui i protagonisti, insieme ai bambini, fanno un bagno catartico nel mare di Sicilia, simboleggiando un futuro di speranza e serenità per la nuova famiglia.

Le varie location

“La dea fortuna” è stato girato in vari luoghi suggestivi, tra cui il quartiere Nomentano di Roma, Villa Pamphili, il Santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina, e la Spiaggia Vergine Maria a Mondello, Palermo. Questi ambienti non solo arricchiscono la narrazione, ma sottolineano i temi di rinascita e scoperta che permeano il film. La pellicola offre uno sguardo intenso e commovente sulle sfide e le gioie dell’amore, della famiglia e della seconda possibilità.