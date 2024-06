Un mondo a parte, dove è stato girato? Chi canta nel film? Location e colonna sonora

“Un mondo a parte” è un film che intreccia leggerezza e impegno sociale per esplorare una comunità raramente raccontata. Con Antonio Albanese e Virginia Raffaele nei ruoli principali, Milani ci offre una storia toccante ambientata nel cuore dell’Italia, precisamente nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Distribuito in oltre cinquecento sale nazionali a partire dal 28 marzo, il film ha catturato il pubblico con la sua umanità e autenticità.

Trama del film Un mondo a parte

La trama segue Michele Cortese (Antonio Albanese), un insegnante che, dopo quarant’anni di servizio a Roma, decide di trasferirsi in una piccola scuola primaria nel Parco Nazionale d’Abruzzo. La scuola, situata nel borgo di Pescasseroli, ospita una pluriclasse di bambini tra i sette e i dieci anni. Qui, Michele si confronta con le sfide di un ambiente scolastico in via di spopolamento e con la minaccia di chiusura per mancanza di iscrizioni. In questo contesto, trova un’alleata in Agnese (Virginia Raffaele), la vice preside, con cui sviluppa un legame forte e significativo. La storia si dipana tra le difficoltà quotidiane e le gioie della comunità locale, mostrando come l’educazione possa essere un pilastro per il futuro.

Location del film

Le riprese di “Un mondo a parte” si sono svolte principalmente nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con un focus particolare su Pescasseroli, Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, e il piccolo borgo di Opi. La scelta di queste location non è casuale: Milani e sua moglie Paola Cortellesi trascorrono spesso del tempo in queste zone, che conoscono bene. La bellezza naturale e la tranquillità del parco offrono una cornice ideale per esplorare le vite dei protagonisti, aggiungendo profondità e autenticità alla narrazione.

La colonna sonora di Un mondo a parte

La colonna sonora del film è stata affidata al compositore Piernicola Di Muro, noto per il suo lavoro in film come “Una piccola storia” e “Corro da te”. Le musiche di Di Muro accompagnano perfettamente l’atmosfera del film, sottolineando i momenti di introspezione e le emozioni dei personaggi.

Al di là delle musiche originali realizzate da Di Muro, bisogna sottolineare come siano presenti due canzoni del cantautore Ivan Graziani: “Agnese” e “Taglia la testa al gallo” entrambe incluse nell’album “Agnese dolce Agnese” pubblicato nel 1979.

La presenza di queste canzoni ha fatto sì che in molti che non conoscevano l’artista lo abbiano conosciuto ed apprezzato (e lo si nota anche dai commenti ai margini dei video delle canzoni su YouTube).