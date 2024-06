Chi è la moglie di Giuseppe Giacobazzi? Il comico ha figli?

Giuseppe Giacobazzi, uno dei comici più noti del panorama italiano, è protagonista di numerosi spettacoli teatrali e televisivi. Conosciuto per il suo stile unico e il suo inconfondibile accento romagnolo, Giacobazzi, il cui vero nome è Andrea Sasdelli, ha saputo conquistare il pubblico con la sua comicità e la sua genuinità. Ma chi è veramente Giuseppe Giacobazzi? Scopriamo di più sulla sua carriera, sulla moglie Roberta e sulla loro famiglia.

Chi è Giuseppe Giacobazzi?

Nato ad Alfonsine nel 1963, Andrea Sasdelli, alias Giuseppe Giacobazzi, ha iniziato la sua carriera come speaker radiofonico negli anni ’80. Il personaggio di Giacobazzi, un campagnolo romagnolo con la passione per la poesia, ha rapidamente conquistato il pubblico, portando Andrea a esibirsi in vari programmi televisivi locali. La svolta arriva con “Zelig Off” e “Zelig Circus”, dove la sua comicità lo rende celebre a livello nazionale. Oltre alla TV, Giacobazzi ha portato avanti una carriera teatrale di successo e ha partecipato a diversi film come “Vacanze di Natale a Cortina” e “Un Natale al Sud”.

Chi è la moglie Roberta?

Roberta è la moglie di Giuseppe Giacobazzi dal 1997. La loro storia d’amore è solida e duratura, nonostante la notorietà e gli impegni professionali del comico. Roberta ha sempre sostenuto Andrea nella sua carriera, rappresentando un punto fermo nella sua vita. Insieme, hanno affrontato le sfide della vita con determinazione e amore, condividendo momenti di gioia e difficoltà.

Quanti figli hanno?

Giuseppe Giacobazzi e sua moglie Roberta hanno una figlia, Arianna, nata nel 2013 grazie alla fecondazione assistita. Giacobazzi ha parlato apertamente della loro scelta di ricorrere alla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), sottolineando l’importanza di rompere i tabù su questo argomento. La nascita di Arianna ha portato immensa gioia nella vita di Giacobazzi e Roberta, rafforzando ulteriormente il loro legame familiare.

Giuseppe Giacobazzi insomma non è solo un talento comico, ma anche un uomo dedito alla sua famiglia.