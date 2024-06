Detective a Passo di Danza: chi interpreta Constance Bailey?

“Detective a passo di danza” è un film giallo/sentimentale che combina il mistero di un omicidio con la passione per il ballo e un tocco di romanticismo. Diretto da Stefan Scaini nel 2023, il film è stato trasmesso in prima TV su Rai Due il 26 giugno. Questa pellicola, intrigante e fuori dagli schemi, è perfetta per chi ama i gialli con un tocco di originalità.

Trama di Detective a passo di danza

La trama di “Detective a passo di danza” ruota attorno alla giovane detective Constance Bailey, incaricata di risolvere l’omicidio di un manager avvenuto alla vigilia di una prestigiosa gara di ballo a Malta. Per condurre le sue indagini sotto copertura, Constance deve partecipare all’evento come ballerina. A tal fine, prende lezioni da Sebastian, un esperto ballerino, per essere credibile nel suo ruolo. Il film mescola suspense e danza, offrendo uno spettacolo avvincente e coinvolgente.

Chi interpreta Constance Bailey?

Constance Bailey è interpretata da Lacey Chabert, un’attrice e doppiatrice statunitense nata nel 1982. Chabert ha iniziato la sua carriera con la commedia “Non è un’altra stupida commedia americana” e ha raggiunto la notorietà con il ruolo di Gretchen Wieners nel film cult “Mean Girls”. La sua esperienza e talento la rendono perfetta per il ruolo della determinata detective Bailey, capace di destreggiarsi tra le difficoltà delle indagini e la competizione nel mondo della danza.

La versatilità di Lacey Chabert

Lacey Chabert è una figura ben nota nel panorama cinematografico e televisivo. Oltre ai suoi ruoli iconici, ha lavorato come doppiatrice in numerosi progetti animati. Chabert ha dimostrato una grande versatilità, passando con facilità da ruoli comici a quelli più drammatici.

La sua performance in “Detective a passo di danza” mette in evidenza le sue abilità sia come attrice che come interprete in un contesto di danza, aggiungendo profondità al personaggio di Constance Bailey.