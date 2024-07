Casting Spose in Affari, come partecipare? Tutto quello che bisogna sapere

Spose in Affari è il nuovo programma di Real Time che unisce emozione, moda e competizione in un format unico. Condotto da Enzo Miccio e Lodovica Comello, il programma coinvolge donne sposate e future spose in un’avvincente sfida di aste nuziali. Se siete curiose di partecipare, ecco tutte le informazioni necessarie per entrare nel mondo di Spose in Affari, sia come venditrici di abiti da sposa che come acquirenti in cerca dell’abito perfetto.

Casting Spose in Affari

Per partecipare a Spose in Affari, sia come venditrici che come acquirenti, dovrete passare attraverso un casting organizzato dall’agenzia Blu Yazmine, già nota per altri programmi di successo come Cash or Trash. Il processo di candidatura è semplice e diretto, ma richiede alcuni passaggi fondamentali.

Come partecipare a Spose in Affari come venditrici

Per chi desidera mettere in vendita il proprio abito da sposa, occorre visitare il sito bluyazmine.it e accedere alla sezione “Casting”. Scorrete la pagina fino a trovare la voce “Abiti da sposa” e cliccate su “Casting venditrici”. Dopo aver accettato la privacy policy, inseri4e i dati personali: nome, cognome, email, telefono, comune di residenza, data di nascita, comune di nascita e professione. Inoltre, dovrete fornire informazioni su eventuali partecipazioni a programmi televisivi precedenti. Caricare due foto di sè stesse (un primo piano e una a figura intera) e una foto dell’abito da sposa, accompagnata da una descrizione dettagliata dell’abito, inclusa la marca, i tessuti e la taglia. Infine, raccontare la storia del vostro abito e cliccate su “Invia”.

Come partecipare a Spose in Affari come acquirenti

Le future spose in cerca dell’abito dei propri sogni, seguire lo stesso procedimento sul sito bluyazmine.it. Nella sezione “Casting”, cliccare su “Casting acquirenti” sotto la voce “Abiti da sposa”. Dopo aver accettato la privacy policy, inserire i dati personali e caricare due foto di sè stesse (un primo piano e una a figura intera). Descrivere il vostro matrimonio, includendo la location, la data e una descrizione dettagliata dell’abito dei vostri sogni. Infine, cliccare su “Invia” per completare la vostra candidatura.