Malignant, come finisce? Spiegazione del finale dell’horror del 2021

“Malignant” è un film del 2021 diretto da James Wan, celebre regista malese naturalizzato australiano, noto per aver creato saghe iconiche come “Saw” e “The Conjuring”. Wan, che ha anche diretto i due film di “Aquaman”, torna con un nuovo horror thriller che ha come protagonista Annabelle Wallis. Il film ha suscitato grande interesse, in particolare per il suo finale sorprendente e complesso. In questo articolo, esploreremo la trama e il finale di “Malignant”, offrendo una spiegazione dettagliata.

La trama di Malignant

La storia di “Malignant” ruota attorno a Gabriel, un paziente di un ospedale psichiatrico dotato di poteri soprannaturali, capace di uccidere il personale dell’istituto. Anni dopo, seguiamo Madison, una donna che vive con un compagno violento e ha subito numerosi aborti spontanei. Durante uno dei loro ultimi scontri, una figura misteriosa irrompe nella loro casa, uccide il compagno di Madison e attacca lei, mandandola in ospedale. Questo evento innesca una serie di eventi sinistri che sconvolgono la vita di Madison.

Come finisce il film?

Il finale di “Malignant” rivela la verità scioccante su Gabriel. Sydney, la sorella di Madison, scopre che Gabriel è in realtà il gemello congiunto di Madison, legato a lei a causa di una rara condizione medica. Gabriel condivide parte del cervello di Madison, permettendogli di controllare il suo corpo e influenzare la sua mente. Un’equipe medica aveva tentato di separare fisicamente Gabriel da Madison, ma un pezzo del cervello di Gabriel era rimasto attaccato a lei.

Nel climax del film, Gabriel si risveglia e evade dalla prigione mentale in cui era stato rinchiuso. Dopo uno scontro con Sydney, Madison scopre che Gabriel era responsabile dei suoi aborti. Utilizzando la forza della propria volontà, Madison riesce a sconfiggere Gabriel, rinchiudendolo nuovamente nella prigione mentale e riprendendo il controllo della sua vita. Questo finale drammatico lascia Madison pronta per una nuova vita e un rinnovato rapporto con sua figlia.