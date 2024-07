Chi è e cosa fa nella vita Walter Ricci, nuovo amore di Arisa?

Arisa, la celebre cantante italiana, ha forse trovato un nuovo amore dopo la fine della sua relazione con Vito Coppola. La cantante ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore con Walter Ricci, un talentuoso musicista jazz, condividendo le prime foto insieme sui social. Questa notizia ha catturato l’attenzione dei fan, desiderosi di sapere di più su Ricci e sulla sua carriera musicale.

Chi è Walter Ricci

Walter Ricci, 35enne partenopeo, è un apprezzato musicista e cantante jazz. La sua passione per la musica è nata grazie all’influenza del padre, anche lui musicista, che lo ha introdotto a vari generi e stili musicali. Nel 2006, Ricci ha vinto il prestigioso premio nazionale Massimo Urbani, riconosciuto come uno dei più importanti per solisti jazz in Italia. Questo trionfo ha segnato l’inizio della sua carriera nel mondo della musica.

Nel 2009, Walter Ricci ha incontrato Pippo Baudo e ha avuto l’opportunità di far parte del cast di Domenica In come vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso. Grazie a questa esperienza, ha avuto l’occasione di duettare con artisti internazionali di grande calibro, tra cui Mario Biondi e Michael Bublè. Negli anni, Ricci ha esibito il suo talento sia in Italia che all’estero e nel 2016 ha partecipato al tour Spiritual di Fabrizio Bosso. Più recentemente, è stato la voce dell’ensemble strumentale dell’Orchestra Italiana del Cinema, esibendosi al Roma Film Music Festival 2024 in un omaggio ai classici di Hollywood.

Un nuovo amore per Arisa

Dopo la fine della sua relazione con Vito Coppola nel 2022, Arisa ha iniziato una nuova storia d’amore con Walter Ricci, che è più giovane di lei di sette anni. La cantante ha ufficializzato la relazione condividendo diverse foto sui social media che li ritraggono insieme in momenti di vita quotidiana. Arisa, da grande sostenitrice della musica di Ricci, incoraggia i suoi fan a seguire i concerti del fidanzato.