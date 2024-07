L’isola delle coppie, dove è stato girato? Location della commedia romantica del 2009

“L’isola delle coppie” è una commedia romantica del 2009 diretta da Peter Billingsley, che ha riscosso un grande successo al botteghino. Il film, interpretato da attori di talento come Kristen Bell, Jason Bateman, Malin Åkerman e Vince Vaughn, esplora le dinamiche relazionali di quattro coppie che si recano in un resort tropicale per cercare di risolvere i loro problemi di coppia.

Trama del film L’isola delle coppie

La trama del film si concentra su quattro coppie, ognuna con le proprie problematiche. Cynthia (Kristen Bell) e Jason (Jason Bateman) sono sul punto di divorziare a causa della loro incapacità di avere figli e decidono di partecipare a una terapia di coppia su un’isola paradisiaca chiamata Eden. Per rendere il viaggio più interessante, invitano altre tre coppie: Ronnie (Malin Åkerman) e David (Vince Vaughn), oberati dagli impegni lavorativi e familiari; Lucy (Kristin Davis) e Joey (Jon Favreau), che si sono sposati giovani e ora si tradiscono reciprocamente; e Shane (Faizon Love), recentemente divorziato e ora accompagnato dalla giovane e frivola Trudy (Kali Hawk).

All’arrivo sull’isola, i protagonisti scoprono che le attività di terapia di coppia, che credevano fossero opzionali, sono in realtà obbligatorie. Questa scoperta li costringe a confrontarsi con i loro problemi personali e di coppia, mettendo alla prova le loro relazioni e portando a momenti di crescita e di rivelazione.

Il finale

Il finale del film vede le coppie affrontare e risolvere, almeno in parte, i loro problemi. Cynthia e Jason riescono a rafforzare il loro legame, comprendendo che il loro amore va oltre le difficoltà che stanno affrontando. Ronnie e David riscoprono il piacere di stare insieme, mentre Lucy e Joey si rendono conto di dover lavorare sulla fiducia e sulla comunicazione reciproca. Shane, invece, comprende che la sua relazione con Trudy non ha futuro e decide di prendere una nuova direzione nella sua vita. Il film si conclude con un messaggio di speranza e di rinnovata comprensione delle dinamiche di coppia.

Location della commedia

“L’isola delle coppie” è stato girato in luoghi spettacolari che hanno contribuito a creare l’atmosfera esotica e romantica del film. La maggior parte delle riprese si è svolta al St. Regis Bora Bora Resort, situato sull’isola omonima nella Polinesia francese. Questo lussuoso resort ha offerto scenari mozzafiato che hanno dato vita al fittizio Eden Resort. Alcune scene, come quelle con la cascata e la piscina naturale, sono state realizzate agli Universal Studios per esigenze tecniche. Inoltre, alcuni esterni sono stati girati presso l’O’Hare International Airport di Los Angeles, aggiungendo ulteriore varietà alle ambientazioni del film.