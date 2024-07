Gli idoli delle donne, chi sono gli attori? Dove è stato girato? Cast e location

Diretto da Lillo e Greg insieme a Eros Puglielli, “Gli idoli delle donne” è una commedia brillante che unisce elementi visivi e verbali, mantenendo viva la tradizione del genere. La tram ha la capacità di far ridere attraverso una combinazione di comicità fisica e battute argute, creando un’opera che non delude le aspettative dei fan del duo comico.

Trama del film “Gli idoli delle donne”

La storia segue Filippo, un gigolò affascinante la cui carriera è fondata esclusivamente sul suo aspetto fisico impeccabile. Tuttavia, un grave incidente stravolge la sua vita e lo costringe a sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica. Al risveglio, Filippo scopre con sgomento che il suo nuovo volto è ben lontano dall’essere attraente come prima. Disperato e incapace di continuare la sua carriera, si rivolge a Max, un leggendario guru della seduzione. Max accetta di allenare Filippo, cercando di insegnargli che la vera seduzione va oltre l’apparenza. Durante questo percorso, Filippo incontra Juanita, una giovane colombiana che si innamora di lui per la sua personalità. Tuttavia, il loro amore è minacciato dal padre di lei, un potente narcotrafficante.

Il cast

Il cast di “Gli idoli delle donne” è composto da:

– Lillo (Filippo)

– Greg (Max)

– Corrado Guzzanti (Joaquim)

– Francesco Arca (Filippo prima dell’incidente)

– Marina Valdemoro Maino (Juanita)

– Ilaria Spada (Maria)

– Daniela Piperno (Geraldine)

– Valerio Lundini (Paolo)

– Simone Colombari (Ragionier Bardozzi)

– Jonathan Guerrero (Riboy)

– Lallo Circosta (Tassista)

– Marco Marzocca (Autista Minivan)

Le location del film

Il film “Gli idoli delle donne” è stato girato in diverse location suggestive che hanno contribuito a creare l’atmosfera unica della pellicola. L’isola dove vive il protagonista, il gigolò Max (interpretato da Greg), si trova a Ko Wua Ta Lap, nel Parco nazionale Mu Ko Ang Thong, in Thailandia. La clinica dove Filippo (Lillo) rimane ricoverato per tre mesi dopo un incidente è l’Istituto Fisioterapico di Riabilitazione Clara Franceschini a Sabaudia, in provincia di Latina. Il Parco Falcone e Borsellino a Latina è il luogo dove una bambina viene spaventata dal nuovo aspetto di Filippo. Altre scene sono state girate in noti alberghi romani, come l’Hotel Bernini Bristol in Piazza Barberini e l’A.Roma Lifestyle Hotel in Via Giorgio Zoega. Inoltre, la villa del latitante Pippo U Canistro, nel film situata sull’Aspromonte, è in realtà Villa Il Lago dei Cigni a Roma. Ogni location è stata scelta con cura per offrire un contesto visivamente affascinante e coerente con la narrazione del film.