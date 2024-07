Omicidio all’italiana: dove è stato girato il film? Location e cast completo

“Omicidio all’italiana” è una commedia satirica che ironizza sui casi di cronaca nera montati dai media. La storia si svolge principalmente nel paesino fittizio di Acitrullo, un minuscolo borgo popolato da appena 16 abitanti. Tuttavia, il set cinematografico si estende oltre questo immaginario villaggio, portando alla luce veri luoghi che hanno dato vita all’ambientazione del film.

La trama

“Omicidio all’italiana” racconta di un omicidio misterioso che sconvolge la monotona quotidianità di Acitrullo, una località sperduta nell’entroterra abruzzese. Il sindaco (interpretato da Maccio Capatonda) e il suo vice (Herbert Ballerina) vedono in questo evento una straordinaria opportunità per dare notorietà al loro anonimo paese. Approfittando dell’attenzione mediatica, una troupe televisiva del noto programma “Chi l’acciso?”, condotto da Donatella Spruzzone (Sabrina Ferilli), arriva sul posto. Grazie alla trasmissione e all’astuzia del sindaco, Acitrullo diventa improvvisamente famoso, superando perfino casi mediatici reali come quello di Cogne. Ma il delitto che ha attirato tanta attenzione è davvero un efferato crimine o si tratta di un “omicidio a luci grosse”?

Omicidio all’italiana: dove è stato girato?

Il film “Omicidio all’italiana” ha preso vita principalmente nel comune di Corvara, situato in provincia di Pescara, Abruzzo.

Oltre a Corvara, il set del film si è esteso anche alla città di Chieti. Le riprese a Chieti hanno coinvolto il Palazzo della Provincia e alcune vie del centro, che sono state utilizzate per ricreare l’ufficio del sindaco e la stazione di polizia. Questa scelta è stata necessaria poiché alcuni edifici di Corvara erano pericolanti, rendendo impossibile girare tutte le scene in loco.

Il cast completo

Il film vanta un cast eccezionale, guidato da Maccio Capatonda nel ruolo del sindaco e Herbert Ballerina come il suo vice. Sabrina Ferilli interpreta Donatella Spruzzone, la conduttrice televisiva di “Chi l’acciso?”. Il cast è arricchito da altri talenti tra cui:

– Roberta Mattei

– Gigio Morra

– Fabrizio Biggio

– Lavinia Longhi

– Antonio Pennarella

– Nino Frassica