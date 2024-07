Il gioiello nascosto: come finisce? Trama e finale del film

“Il gioiello nascosto” è l’ultimo dei quattro adattamenti dei romanzi di V.C. Andrews e segna la fine del viaggio di Ruby Landry, una ragazza del Mississippi che ha affrontato numerose difficoltà per trovare la sua strada come donna, moglie e madre. Ambientato tra superstizioni e riti vudù, questo episodio finale promette di portare una conclusione intensa e drammatica alla storia di Ruby.

Trama del film “Il gioiello nascosto”

Ruby Landry (interpretata da Raechelle Banno) sembra aver finalmente raggiunto un equilibrio nella sua vita. Vive a New Orleans, in una casa lussuosa ereditata dal padre, ed è una pittrice di successo. Ha sposato il grande amore della sua vita, Beau (Ty Wood), e insieme hanno tre figli: Pearl, che aspira a diventare medico, e i gemelli Jean e Pierre, che condividono un legame straordinariamente profondo. Tuttavia, la loro tranquillità viene turbata dalla notizia che Nina, la vecchia cuoca di famiglia, sta morendo e desidera parlare urgentemente con Ruby. Nonostante Ruby sia occupata con una mostra importante, decide infine di visitare Nina, solo per scoprire che è troppo tardi.

Il finale della pellicola

Le antiche superstizioni e i riti vudù del Mississippi riaffiorano nella mente di Ruby, facendola sentire come se una maledizione fosse stata lanciata contro di lei. Questo sospetto si concretizza tragicamente quando Jean viene morso da un serpente e muore. Il trauma colpisce profondamente Pierre, che cade in coma. Ruby, convinta che la maledizione sia opera di Gladys, la madre del suo ex compagno Paul, si isola nel tentativo di combattere queste forze oscure. Determinata a proteggere la sua famiglia, Ruby intraprende un viaggio spirituale tra speranze e dolori, cercando un modo per placare gli spiriti inquieti e riportare la serenità a Beau, Pearl e Pierre. In questo crescendo di tensione e superstizione, il film esplora se Ruby riuscirà a trovare la pace per sé e per i suoi cari.