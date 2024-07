Chi è e cosa fa nella vita Raquel Sànchez Silva, ex moglie di Mario Biondo?

Ecco chi è Raquel Sànchez Silva: biografia, carriera e vita privata dell’ex moglie di Mario Biondo, morto nel 2013 in circostanze sospette.

Raquel Sànchez- Silva è una conduttrice e giornalista spagnola, nota anche per essere stata la moglie di Mario Biondo, cameraman palermitano morto nel 2013 in circostanze sospette.

La conduttrice è nata il 13 gennaio 1973 a Plasencia, in Estremadura, in Spagna. All’inizio della sua carriera ha lavorato per una televisione locale dopo essersi laureata l’Università Pontificia di Salamanca alla facoltà di giornalismo. Raquel ha quindi lavorato per TeleMadrid, Canal + e Cuatro e Tele Cinco.

Nel 2011, sul set del reality show Superviventes (versione spagnola dell’Isola dei famosi, in onda proprio su Tele Cinco), ha conosciuto il cameraman palermitano Mario Biondo, più giovane di lei di 9 anni (era nato nel 1982): tra loro è stato subito amore e dopo un anno di relazione i due sono convolati a nozze a Taormina, il 22 giugno 2012. I due hanno lavorato insieme anche per Acorralados e sembravano una coppia molto affiatata, prima della tragedia di cui parleremo brevemente di seguito.

Il 30 maggio 2013 Mario Biondo è stato trovato morto nella loro casa di Madrid. Il suicidio del cameraman è stato sin da subito un caso mediatico, con la famiglia di Mario che non ha mai creduto (e continua a non credere) che si sia davvero suicidato, accusando Raquel Sànchez Silva di nascondere qualcosa.

Nell’agosto del 2022 i giudici italiani hanno dato ragione alla famiglia di Mario, ma la verità è ancora lungi dall’essere ricostruita (anche perché sono passati parecchi anni dai fatti): “Gli elementi che si traggono dal fascicolo del pubblico ministero ad avviso del giudice smentiscono la tesi suicidaria e lasciano pensare che Mario Biondo fu ucciso da mani rimaste ignote e successivamente collocato in una posizione atta a simulare un suicidio” – sono le parole del gip Nicola Aiello.

Parole che hanno fatto felice Santina Biondo, madre di Mario: “Finalmente abbiamo dato dignità a Mario. Mio figlio non si è ucciso, non ha fatto uso di droga né è morto durante un gioco erotico. Non sappiamo tutto, ma almeno gli abbiamo dato dignità”.

La vita privata e professionale di Raquel Sànchez Silva oggi

Tornando a Raquel Sànchez Silva, dopo la morte di Mario Biondo la conduttrice ha voltato pagina, dal 2014 è legata sentimentalmente a Matìas Dumont, un produttore audiovisivo argentino. Dal loro amore sono nati due gemelli nel 2015, Mateo e Bruno.

Per quanto riguarda i social, Raquel Sànchez SIlva è molto attiva su Instagram, dove vanta anche un importante seguito – con oltre 260mila follower.

Per quanto riguarda la vita professionale, Raquel Sànchez Silva continua a disimpegnarsi come conduttrice e ospite di diversi programmi iberici ma la sua ultima avventura è quella di concorrente dell’undicesima edizione di Tu cara me suena, la versione spagnola di Tale e Quale Show.

(Articolo scritto il 5 ottobre 2020 da Sara Fonte, ampliato editato e ripubblicato dalla redazione l’8 luglio 2024)