Panda, cosa sappiamo della serie poliziesca francese? Trama, cast, location e numero di puntate

“Panda” è una nuova serie televisiva francese, un poliziesco leggero e ironico, ambientato nelle suggestive spiagge della Camargue. La serie racconta la storia di un ex poliziotto che, nonostante abbia abbandonato la divisa, continua a seguire il suo istinto investigativo. Interpretato dal cantautore Julien Doré, il protagonista Victor Pandaloni, soprannominato Panda, si distingue per il suo stile di vita vegano ed ecologista.

Panda, cosa sappiamo della serie poliziesca francese

“Panda” è una serie che mescola elementi polizieschi con toni di commedia e ironia. Il personaggio principale, Victor Pandaloni, è un ex poliziotto che, dopo un caso andato male, decide di ritirarsi in un angolo remoto della Camargue insieme al figlio adottivo di 16 anni. Tuttavia, il richiamo delle indagini e l’istinto del poliziotto non lo abbandonano mai completamente, portandolo a coinvolgersi nuovamente in situazioni investigative.

La trama

La serie inizia con Victor, detto Panda, che gestisce un piccolo bar sulla spiaggia dopo aver lasciato la polizia. La sua nuova vita tranquilla viene interrotta quando un criminale, inseguito dalla giovane poliziotta Lola, si rifugia nel suo bar. Questo incontro riaccende in Victor la passione per le indagini e lo porta a scoprire che non è mai stato ufficialmente rimosso dal servizio. Nonostante la sua riluttanza iniziale, Panda decide di tornare a lavorare come poliziotto, ma alle sue condizioni: senza armi, senza violenza e con un atteggiamento rilassato. La serie esplora il rapporto tra Panda e Lola, mostrando come due personalità opposte possano trovare un equilibrio e collaborare efficacemente.

Il cast

Il cast di “Panda” è guidato da Julien Doré, che interpreta il protagonista Victor Pandaloni. Accanto a lui troviamo Ophelia Kolb nel ruolo della poliziotta Lola, Gustave Kervern come il commissario Messina, Helene Vincent nel ruolo di Therese, Maxece Laperouse come Stan e Mathias Bour che interpreta Roman, il figlio adottivo di Panda.

Location e numero di puntate

Le riprese di “Panda” si sono svolte nella splendida regione della Camargue, una zona costiera della Francia affacciata sul Mediterraneo e famosa per il delta del Rodano. La serie è composta da sei puntate, ciascuna della durata di 50 minuti.

La serie ha già ottenuto un grande successo in Francia e una seconda stagione è stata confermata, con le riprese già concluse nella primavera del 2024.