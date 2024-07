Chaos Walking come finisce? Spiegazione del finale e informazioni sul sequel

“Chaos Walking” è un film ambientato in un futuro distopico su un pianeta lontano chiamato Nuovo Mondo. Qui, un’infezione misteriosa fa sì che i pensieri di tutti siano udibili da chiunque, eliminando la privacy e creando una società turbolenta.

La trama

La storia si svolge nel 2257 d.C., in un periodo in cui gli uomini sul Nuovo Mondo sono afflitti dal “Rumore”, una condizione che rende i pensieri di ogni persona udibili da chiunque. Dopo una guerra civile contro la specie indigena del pianeta, chiamata Spackle, tutte le donne e metà degli uomini sono morti. Il giovane Todd Hewitt vive con i suoi padri adottivi, Ben e Cillian, nel piccolo insediamento di Prentisstown, dove il sindaco David Prentiss governa con pugno di ferro. Un giorno, Todd scopre un’astronave precipitata e incontra Viola Eade, l’unica sopravvissuta. Mai avendo visto una donna prima, Todd è scioccato e cerca di proteggerla mentre il sindaco Prentiss la vede come una minaccia.

Chaos Walking come finisce

Nel climax del film, Todd e Viola scoprono che le donne di Prentisstown non sono state uccise dagli alieni nativi, ma dallo stesso Prentiss e dai suoi uomini, impazziti a causa del Rumore. Prentiss, usando la manipolazione mentale, tenta di catturare Viola. Todd, imparando a controllare il suo Rumore, crea un’illusione di sua madre e delle altre donne uccise, che affrontano Prentiss. Alla fine, Viola colpisce Prentiss, e l’astronave madre arriva in tempo per salvare Todd, che viene guarito dalle sue ferite a bordo dell’astronave e incontra gli altri coloni con l’aiuto di Viola.

News su un sequel

“Chaos Walking” è il primo film di una trilogia basata sui libri di Patrick Ness. Attualmente, ci sono speculazioni su un possibile sequel, dato il successo del primo film. La seconda stagione delle avventure di Todd e Viola, basata sul secondo libro della trilogia, potrebbe esplorare ulteriormente le dinamiche del Nuovo Mondo e il conflitto con la specie indigena Spackle. Le riprese del sequel potrebbero iniziare nel prossimo anno, e i fan sono impazienti di vedere come si svilupperà la storia.