Scappa – Get Out: spiegazione del film | Trama e finale

Nel 2017, Jordan Peele ha debuttato come regista con “Scappa – Get Out”, un film che ha stupito il pubblico e la critica. Ecco trama finale e spiegazione del film

Scappa – Get Out: spiegazione del film

“Scappa – Get Out” è un film che esplora il razzismo e l’ipocrisia della società americana contemporanea. La storia segue Chris, un giovane afroamericano che visita la famiglia della sua ragazza bianca, Rose. All’inizio, l’accoglienza eccessivamente gentile della famiglia sembra solo un tentativo di mostrare apertura mentale. Tuttavia, col passare del tempo, Chris scopre che la famiglia Armitage nasconde oscuri segreti. Utilizzando l’ipnosi, Missy, la madre di Rose, intrappola Chris in uno stato mentale di paralisi, preludio a un destino molto più sinistro: la famiglia Armitage usa i corpi degli afroamericani per trasferire le menti di anziani bianchi, alla ricerca di una nuova giovinezza e vitalità.

La trama

Il film inizia con Chris e Rose che si preparano per un weekend nella casa dei genitori di lei. Chris è inizialmente preoccupato per la reazione della famiglia di Rose alla loro relazione interrazziale, ma Rose lo rassicura. Arrivati nella residenza degli Armitage, Chris nota subito il comportamento strano dei domestici, Georgina e Walter, entrambi afroamericani.

Durante il soggiorno, Chris viene ipnotizzato da Missy, che lo intrappola in un “posto sommerso” dove è consapevole ma non può muoversi. Questo è solo l’inizio delle inquietanti scoperte che Chris farà. La famiglia Armitage organizza un’asta segreta, mettendo in vendita il corpo di Chris al miglior offerente. Il vincitore è Jim Hudson, un mercante d’arte cieco che desidera gli occhi di Chris per le sue capacità fotografiche.

Il finale

Chris riesce a liberarsi dall’ipnosi inserendo del cotone nelle orecchie per bloccare i comandi di Missy. In una serie di scontri brutali, Chris uccide i membri della famiglia Armitage, inclusa Rose, che lo insegue nel tentativo di fermarlo. Sul punto di essere catturato, Chris è salvato dall’arrivo del suo amico Rod, un agente della TSA, che lo porta in salvo.

Originariamente, Peele aveva pensato a un finale più oscuro, in cui Chris sarebbe stato arrestato dalla polizia e condannato per l’omicidio della famiglia Armitage. Tuttavia, Peele ha scelto di concludere il film con una nota più positiva, riflettendo un messaggio di speranza e resistenza.