Chi è e quanto guadagna Fulvio Marino? Dove si trova il suo forno?

Fulvio Marino è diventato una figura centrale nel panorama televisivo italiano grazie alla sua passione per la panificazione e le sue apparizioni in programmi di cucina. La sua carriera, iniziata nel mulino di famiglia, lo ha portato a diventare un divulgatore di successo e un volto noto della TV, con un seguito crescente sui social media. In questo articolo, esploreremo chi è Fulvio Marino, dove si trova il suo forno e quanto guadagna.

Chi è Fulvio Marino

Fulvio Marino è nato l’8 maggio 1985 nelle Langhe piemontesi e si è laureato in Scienze della Comunicazione. Ha iniziato la sua carriera come divulgatore ed esperto di cereali e arte molitoria, lavorando per il mulino di famiglia, il Mulino Marino, e per Eataly, dove è responsabile delle panetterie in tutto il mondo. Durante la pandemia di Covid-19, Fulvio ha iniziato a condividere quotidianamente ricette di pane, pizza e altri lievitati sui social media, guadagnando rapidamente popolarità. Questo successo sui social lo ha portato alla televisione, dove è apparso in programmi come “È sempre mezzogiorno” su Rai 1, e ha condotto “Nel forno di casa tua” su Food Network e “Il forno delle meraviglie” su Real Time. Inoltre, è autore di tre libri: “Dalla terra al pane”, “Pizza per tutti, ricette, impasti e metodi di cottura” e “Dulcis in forno”.

Dove si trova il suo forno?

Il fulcro delle attività di Fulvio è il Mulino Marino, situato nelle Langhe piemontesi, un’azienda di famiglia creata oltre 70 anni fa dal nonno Felice. Il mulino è noto per la produzione di farine biologiche macinate a pietra e il pane artigianale di alta qualità. Fulvio, inoltre, lavora per Eataly, dove è responsabile delle panetterie in tutto il mondo, producendo pane con farine biologiche e lievito madre. Sebbene non gestisca un forno aperto al pubblico, il suo lavoro e i suoi prodotti sono ampiamente disponibili attraverso le panetterie Eataly e altre collaborazioni.

Quanto guadagna?

Stimare con precisione il guadagno di Fulvio Marino non è semplice, ma possiamo fare alcune considerazioni. La sua carriera televisiva, i contratti con network come Rai 1, Food Network e Real Time, oltre alla vendita dei suoi libri e alle sue attività sui social media, contribuiscono significativamente al suo reddito. Inoltre, il suo ruolo di responsabile delle panetterie per Eataly e le collaborazioni con aziende come il Mulino Marino rappresentano ulteriori fonti di guadagno.