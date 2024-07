Sos Acne, chi è Ines Mordente? Dove lavora la dottoressa?

Real Time continua a espandere il suo repertorio di programmi medicali con “Sos Acne – La Dottoressa della pelle”, una serie interamente italiana che si concentra sui problemi dermatologici. Protagonista del nuovo show è la dottoressa Ines Mordente, un’affermata specialista in Dermatologia e Venereologia.

Sos Acne – La Dottoressa della pelle

“Sos Acne – La Dottoressa della pelle” è l’ultimo programma medicale di Real Time, conosciuto per il successo di show come “Vite al limite” e “Malattie imbarazzanti”. Questa nuova serie si distingue per essere completamente italiana e si focalizza su problemi dermatologici, in particolare l’acne. In ogni episodio, la dottoressa Ines Mordente accoglie pazienti nel suo studio, ascoltando le loro storie e offrendo trattamenti personalizzati. Il programma non si limita a trattare la patologia, ma mira a migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso un approccio comprensivo ed empatico.

Chi è Ines Mordente?

Ines Mordente è nata e cresciuta a Napoli. Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli a soli 24 anni, laureandosi con lode. Successivamente, ha ottenuto la specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università Federico II di Napoli, ancora una volta con il massimo dei voti. Fin dal quarto anno di università, Ines ha mostrato un forte interesse per le malattie della pelle, dedicandosi alla nevoscopia e alla diagnosi e prevenzione del melanoma.

Dove lavora la dottoressa?

Dopo un’importante esperienza a New York, dove ha vinto una Fellowship in Dermatologia Oncologica presso il prestigioso Sloan Kettering Cancer Center, Ines Mordente è tornata in Italia. Qui ha aperto la clinica Medicinae, un centro medico internazionale specializzato nella cura delle patologie della pelle, dermoestetica, laserterapia e medicina e chirurgia estetica all’avanguardia. Oltre alla sua attività clinica, Ines insegna in vari master di medicina estetica, contribuendo alla formazione di nuovi specialisti nel campo della dermatologia.