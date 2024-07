Marianna Aprile è sposata? Ha figli? Curiosità sulla vita privata della giornalista

Marianna Aprile è un volto noto nel panorama giornalistico italiano, apprezzata per la sua professionalità e competenza. Attualmente conduttrice del programma “In Onda” su La7 insieme a Luca Telese, Marianna ha costruito una carriera solida e variegata che spazia dalla stampa alla radio e alla televisione. Ma chi è veramente Marianna? Esploriamo la sua vita professionale e privata.

Marianna Aprile è sposata? Ha figli?

Nonostante la sua presenza mediatica, Marianna Aprile mantiene un elevato livello di riservatezza riguardo alla sua vita privata. È noto che è sposata da tempo, ma non ci sono informazioni dettagliate sul marito. La giornalista preferisce mantenere la sua vita sentimentale lontana dai riflettori, limitando le condivisioni personali sui social media. Questo atteggiamento discreto ha contribuito a creare un alone di mistero attorno alla sua figura privata, nonostante la sua notorietà pubblica.

Anche per quanto riguarda la maternità, Aprile mantiene un profilo molto basso. Non ci sono notizie confermate su eventuali figli. La sua scelta di non divulgare dettagli sulla vita familiare riflette il desiderio di proteggere la privacy della sua famiglia, un approccio comune tra molte figure pubbliche che desiderano mantenere una netta separazione tra vita professionale e privata.

Curiosità sulla vita privata della giornalista

Marianna Aprile è nata a Bari il 3 maggio 1976, sotto il segno del Toro. Figlia del giornalista Pino Aprile, ha seguito le orme paterne nel mondo dell’informazione. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo classico e la laurea in Antropologia all’Università La Sapienza di Roma, ha iniziato la sua carriera giornalistica con “Novella 2000” e ha proseguito come caporedattrice del settimanale “Oggi”. Vive a Milano dopo aver trascorso diversi anni a Roma.

Oltre alla sua carriera televisiva, Marianna ha lavorato in radio, co-conducendo il programma “Forrest” su Rai Radio 1 con Luca Bottura. È stata anche ospite frequente di “Otto e mezzo”. Marianna è autrice di due libri, “Il grande inganno” e “In balia”, e nel 2014 ha co-condotto il talk politico “Millennium” su Rai 3.