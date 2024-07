Partita del cuore 2024, dove si gioca? Chi scenderà in campo?

I giocatori della Partita del Cuore 2024 sono pronti a scendere in campo, portando con sé il consueto mix di sport, solidarietà e spettacolo. Questo evento benefico, giunto alla sua 33ª edizione, vedrà protagonisti politici e cantanti uniti per una nobile causa. La manifestazione, che si terrà a L’Aquila, raccoglierà fondi a favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Partita del Cuore 2024: Dove si gioca?

La Partita del Cuore 2024 si svolgerà allo Stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia dell’Aquila, in Abruzzo. L’evento è previsto per la sera di martedì 16 luglio, con il calcio d’inizio fissato per le ore 20:30. Lo stadio, che ha già venduto oltre 6.000 biglietti per l’occasione, farà da cornice a una serata all’insegna della solidarietà e dell’intrattenimento. Prima del match, un pre-show condotto da Filippo Lucci vedrà esibirsi diversi artisti della musica italiana, aggiungendo ulteriore fascino all’evento.

Chi scenderà in campo?

La Partita del Cuore 2024 vedrà sfidarsi due squadre d’eccezione: la Nazionale Cantanti e la Nazionale della Politica. Tra le fila della Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, scenderanno in campo artisti come Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Moreno il Biondo, Petit, Bugo, LDA, Maninni, Pier Paolo Pretelli, Bnkr44, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni, Aka 7even, Rove e Antonio Orefice, noto per la serie “Mare Fuori”. In panchina, il veterano Al Bano guiderà la squadra con la sua esperienza.

Dall’altra parte, la Nazionale della Politica sarà capitanata dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Tra i partecipanti spiccano nomi come il sottosegretario all’editoria Alberto Baracchini, la vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani, la segretaria del Pd Elly Schlein, il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e il senatore Matteo Renzi. In panchina, veterani della politica come Pier Ferdinando Casini e Ignazio La Russa offriranno il loro supporto.