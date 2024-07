Perché Temptation Island supera Noos di Alberto Angela negli ascolti?

Il fenomeno di “Temptation Island” continua a dominare gli ascolti televisivi, con la quinta puntata che ha attirato 3.463.000 spettatori e uno share del 29,8%, nettamente superiore al film su Rai1 “Un amore in Cornovaglia”, che ha registrato 1.930.000 spettatori e uno share del 12,7%. Questo successo si ripete anche in confronto al programma “Noos – L’avventura della conoscenza” di Alberto Angela, che ha visto un calo degli ascolti fino all’11,5% di share, portando Rai1 a sospendere temporaneamente la sua messa in onda.

Ma perché un reality come “Temptation Island” riesce a battere un programma culturale di alta qualità come quello di Alberto Angela?

1. Intrattenimento e Leggerezza Estiva

Durante l’estate, il pubblico tende a preferire programmi di intrattenimento leggeri, che richiedono meno impegno mentale. “Temptation Island” offre un mix di drammi sentimentali e dinamiche di coppia che cattura l’attenzione e stimola discussioni, rendendolo un perfetto svago estivo.

2. Fidelizzazione e Appuntamento Fisso

“Temptation Island”, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, ha costruito nel tempo una solida base di fan che seguono con fedeltà ogni stagione. Questo tipo di reality crea un appuntamento fisso che diventa quasi un rituale per molti spettatori, aumentando costantemente gli ascolti.

3. Formato Accessibile e Coinvolgente

Il formato di “Temptation Island” è semplice e accessibile: storie di vita reale, conflitti e risoluzioni che possono essere facilmente seguite anche senza una visione continuativa e soprattutto dove molti si immedesimano Questo lo rende attraente per una vasta gamma di spettatori, inclusi quelli che normalmente non seguirebbero programmi più impegnativi. Questo tipo di formato è comodo per spettatori che possono guardare una puntata occasionale senza sentirsi persi, a differenza di programmi come “Noos” che possono richiedere maggiore attenzione e continuità.

4. Contrapposizione con Programmi di Qualità

Programmi come “Noos” di Alberto Angela, nonostante l’alta qualità e il valore educativo, richiedono una maggiore attenzione e impegno intellettuale da parte del pubblico. Durante l’estate, questo tipo di contenuto può risultare meno attraente per un pubblico che cerca lo svago e liberare la mente da pensieri, soprattutto preoccupazioni avute durante l’anno, tra cui lavoro e altri impegni.

5. Scelta di Programmazione

Rai1 ha deciso di sospendere temporaneamente “Noos” per evitare la competizione diretta con il gran finale di “Temptation Island” e le Olimpiadi di Parigi, eventi che avrebbero ulteriormente diminuito gli ascolti. Questa decisione è stata presa per proteggere e valorizzare il programma di Angela, ricollocandolo in un periodo più favorevole.

6. Apprezzamento e Critiche Sociali

La decisione di sospendere “Noos” ha suscitato polemiche e indignazione sui social media, ma è importante considerare le logiche televisive dietro questa scelta. Rai ha spiegato che lo spostamento è stato fatto in accordo con Alberto Angela per tutelare il valore del programma, che rimane molto apprezzato dal pubblico secondo i dati del Qualitel.

7. Influenza dei Social Media

“Temptation Island” ha una forte presenza sui social media, che amplifica la sua popolarità attraverso discussioni, meme e interazioni tra gli spettatori. Questo tipo di engagement può attrarre un pubblico più giovane e tecnologicamente connesso, che contribuisce ad aumentare gli ascolti. I programmi culturali come quelli di Alberto Angela, pur avendo una presenza online, non generano lo stesso livello di coinvolgimento virale.

Cultura televisiva italiana premia il “trash”

In Italia, la cultura televisiva popolare tende a premiare programmi di intrattenimento leggero e trash rispetto a quelli di divulgazione scientifica o culturale. Questo può riflettere una mancanza di interesse generale per i contenuti educativi, o una percezione che questi siano meno adatti ai periodi di vacanza.